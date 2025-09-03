Valverde asegura que la renuncia del diputado de Vox en la Diputación de Ciudad Real «no afectará al funcionamiento del Gobierno provincial»

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha manifestado que la renuncia del diputado provincial Luis Alberto Marín, adscrito al grupo Vox, «no afectará al normal funcionamiento del Equipo de Gobierno ni al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los ayuntamientos de la provincia«.

En declaraciones realizadas en el marco de la inauguración de la nueva sede de EMASER y Aqualia, Valverde ha explicado, a preguntas de los periodistas, que Marín le ha trasladado que su renuncia responde a motivos profesionales y personales, «algo que comprendo y respeto, porque me consta su intensa vida profesional y también su reciente paternidad».

El presidente de la Institución provincial ha recalcado que «el equipo de Gobierno va a seguir funcionando, impulsando proyectos e iniciativas que redunden en beneficio de la provincia de Ciudad Real» y ha subrayado que cuando Vox determine quién debe sustituirle, reorganizarán el Gobierno, «de manera que siga siendo útil y beneficioso para los intereses de la provincia«.

Respecto al procedimiento de sustitución, Valverde ha recordado que corresponde a la Junta Electoral comunicar a la Diputación quién debe tomar posesión del acta, y que la persona designada deberá aceptar el cargo para que se formalice el relevo. «Habrá que esperar unos días para saber quién ocupará la vacante y proceder después a ajustar la estructura del Gobierno», ha indicado.