UPA califica de «tomadura de pelo» las nuevas propuestas de la Comisión Europea sobre la PAC

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha calificado como una «tomadura de pelo» las últimas propuestas presentadas por la Comisión Europea para modificar el borrador de la Política Agraria Común (PAC). La organización considera que los gestos ... anunciados por Ursula von der Leyen «no cambian la esencia de una propuesta que nace viciada, con recortes inaceptables y una visión alejada de la realidad del campo español y castellanomanchego».

«El campo necesita certezas, no gestos. Lo que está sobre la mesa no sirve a los intereses del sector. Es hora de que los grupos políticos del Parlamento Europeo manden estas propuestas a los corrales, porque el campo no puede seguir siendo moneda de cambio», ha afirmado el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo.

La organización recuerda que, «después de anunciar un hachazo de más del 20 % -23 % en nuestra región- en el presupuesto de la PAC, ahora la Comisión pretende vender como novedad un parche que llaman 'objetivo rural' o 'chequeo regional'. Esto es un brindis al sol, un intento de maquillar una propuesta que sigue dejando en la estacada al sector».

Las medidas planteadas por Bruselas se estructuran en cuatro ejes: el denominado objetivo rural (rural target), que pretende garantizar un mínimo del 10% del sobre nacional dedicado a las áreas rurales y agrícolas; un chequeo regional; un refuerzo de la identidad de la PAC y un mayor poder de supervisión del Parlamento Europeo sobre las prioridades de gasto, junto con la mejora de la gobernanza general.

Noticia Relacionada Page: «Hay que hacer un frente común contra la nueva PAC para que no nos cuelen este atraco» María José Muñoz El presidente de Castilla-La Mancha dice estar «ansioso» de comenzar sus reuniones en Bruselas y, al menos, que el asunto siga como ahora: «A veces lo más progresista es conservar»

UPA considera estos planteamientos «insuficientes» y denuncia que, pese al supuesto refuerzo del papel de las regiones o la garantía del 10% de fondos para zonas rurales, en la práctica «no garantizan ni rentas dignas ni una verdadera apuesta por el medio rural».

«Es pura propaganda institucional para calmar el rechazo que provocó una propuesta injusta y desequilibrada», apuntan desde la organización. Además, insisten en que el sector primario «no puede soportar más recortes ni más burocracia», y reclaman que la prioridad de la Unión Europea debería ser garantizar una PAC «fuerte, justa y con presupuesto, que proteja a los agricultores profesionales y refuerce la soberanía alimentaria europea».

De cara al debate previsto para este miércoles en el Parlamento Europeo, UPA Castilla-La Mancha insta a los eurodiputados españoles y al conjunto de la Cámara a «rechazar de pleno estas medidas», exigir una verdadera revisión del presupuesto y de los objetivos de la PAC, y «devolver a la política agraria su carácter de pilar estratégico para el futuro de Europa».