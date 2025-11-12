Suscribete a
UPA califica de «tomadura de pelo» las nuevas propuestas de la Comisión Europea sobre la PAC

La organización agraria denuncia que los cambios anunciados por Ursula von der Leyen son «pura propaganda institucional» y mantienen recortes «inaceptables» para el campo castellanomanchego

UPA Castilla-La Mancha insta a los eurodiputados españoles y al conjunto de la Cámara a rechazar este miércoles la propuesta de la Comisión
ABC

Toledo

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha calificado como una «tomadura de pelo» las últimas propuestas presentadas por la Comisión Europea para modificar el borrador de la Política Agraria Común (PAC). La organización considera que los gestos ... anunciados por Ursula von der Leyen «no cambian la esencia de una propuesta que nace viciada, con recortes inaceptables y una visión alejada de la realidad del campo español y castellanomanchego».

