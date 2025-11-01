Suscribete a
La unidad de atención especializada en heridas complejas de Ciudad Real atiende a 31 pacientes

Se trata de un nuevo recurso asistencial que lleva unas semanas funcionando

El servicio se enmarca en la Estrategia Regional de Continuidad Asistencial del Sescam
La Unidad de Heridas Complejas que se ha puesto en marcha en la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real tiene entre sus objetivos mejorar el abordaje de heridas complejas, reducir la variabilidad clínica, garantizar la continuidad de los cuidados entre niveles asistenciales, así ... como servir de asesoramiento experto a otros profesionales en el manejo de lesiones difíciles o crónicas.

