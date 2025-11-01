La unidad de atención especializada en heridas complejas de Ciudad Real atiende a 31 pacientes

La Unidad de Heridas Complejas que se ha puesto en marcha en la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real tiene entre sus objetivos mejorar el abordaje de heridas complejas, reducir la variabilidad clínica, garantizar la continuidad de los cuidados entre niveles asistenciales, así ... como servir de asesoramiento experto a otros profesionales en el manejo de lesiones difíciles o crónicas.

En concreto, se trata de un nuevo recurso asistencial que lleva unas semanas funcionando y que ha atendido ya a 31 pacientes. A cargo de la Unidad está el enfermero José Manuel Espadas, especialista en enfermería familiar y comunitaria y experto avanzado en el cuidado de las heridas acreditado por la Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (Gneaupp), según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, disponer de una atención especializada en heridas complejas permite acelerar la cicatrización, prevenir complicaciones, manejar la presencia de dolor y mejorar la calidad de vida del paciente. Es fundamental, ha explicado Espadas, «garantizar la continuidad de cuidados porque nos ayuda a evitar la variabilidad clínica y que la pauta que se indica inicialmente continúe durante todo el proceso hasta la cicatrización».

La puesta en marcha de esta unidad monográfica se enmarca en la Estrategia Regional de Continuidad Asistencial del Sescam que busca coordinar la atención sanitaria entre los diferentes niveles asistenciales, como Atención Primaria, sociosantaria y Hospitalaria, especialmente para pacientes complejos y crónicos, mejorando así la calidad y eficiencia de la atención y la satisfacción del paciente.

Garantizar los cuidados del paciente

El enfermero responsable de la Unidad ha señalado que sirve «de enlace para garantizar la continuidad de cuidados del paciente», de forma que un paciente con una herida compleja que está ingresado en el hospital, el personal de enfermería al cargo cuenta con el asesoramiento del experto en heridas y «el paciente se irá de alta con un informe específico de cuidados realizado desde la Unidad de Heridas, posteriormente se contacta también con el referente de Atención Primaria o sociosanitaria para que realice el control y seguimiento pautado, así como se cita para consulta de evolución en esta consulta monográfica», ha añadido.

Asimismo, el circuito también puede ser a la inversa. «Puede llegarnos un paciente derivado de Atención Primaria o sociosanitaria que requiera un tipo de cuidados específicos o el asesoramiento en una lesión de largo recorrido o deterioro progresivo«, ha indicado el enfermero responsable de la unidad.

Los beneficios de contar con este recurso asistencial no sólo están enfocados hacia la atención al paciente, sino también como «asesoramiento experto» para otros profesionales de los cuidados, explica José Manuel Espadas. El objetivo de la consulta es «sumar al circuito de cuidados y favorecer el abordaje integral de la herida«.