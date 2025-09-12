UNEF otorga el Sello de Excelencia en Sostenibilidad a las plantas fotovoltaicas Picón I, II y III de Naturgy en Ciudad Real

Proyectos fotovoltaicos en Ciudad Real han sido reconocidos con el Sello de Excelencia de Sostenibilidad

Los proyectos fotovoltaicos Picón I, II y III, propiedad de Naturgy y ubicados en Porzuna (Ciudad Real), han sido reconocidos con el Sello de Excelencia en Sostenibilidad otorgado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Este distintivo premia las buenas prácticas en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG) en instalaciones fotovoltaicas, destacando el compromiso de Naturgy con la sostenibilidad, la integración territorial y la generación de valor compartido.

Las plantas, que suman una potencia instalada de 150 MWp, fueron inauguradas en septiembre de 2019 y generan más de 270 GWh anuales de energía limpia, equivalente al consumo de 78.500 hogares. Esta producción evita la emisión de más de 4,5 millones de toneladas de CO₂, contribuyendo a los objetivos de descarbonización.

El reconocimiento ha sido concedido tras una auditoría externa realizada por SGS, que valoró el desempeño ambiental, la protección de la biodiversidad y el vínculo con la comunidad local. Entre las iniciativas destacadas se encuentra el uso de agua reutilizada para la limpieza de los paneles, reduciendo así el consumo de agua dulce.

Durante la construcción se generaron 450 empleos locales y se contrataron numerosas empresas de la zona. Además, se han firmado acuerdos con ganaderos locales para el pastoreo dentro de las instalaciones, fomentando una gestión sostenible del terreno y priorizando la contratación local.

En materia de biodiversidad, sobresale el proyecto de hacking de cernícalo primilla en el silo de Porzuna, desarrollado en colaboración con entidades como Fomecam, GREFA y la Junta de Castilla-La Mancha. También se han instalado cajas nido y posaderos para aves rapaces, y se han plantado encinas, olivos, almendros y acebuches para mejorar la integración paisajística.

Naturgy realiza un seguimiento continuo de la avifauna y ha implementado formaciones periódicas para su personal enfocadas en la protección de especies esteparias y nidificantes, así como un protocolo interno de protección.

Estos proyectos son los primeros de Naturgy en recibir el Sello de Excelencia en Sostenibilidad de UNEF. José Donoso, director general de UNEF, ha señalado que «los proyectos de Picón son un ejemplo de que las cosas se pueden hacer no solo bien, sino excelentes». Por su parte, Milagros Villena, responsable de Sostenibilidad de Renovables de Naturgy, ha afirmado: «La única forma de desarrollar nuestros proyectos es poniendo la sostenibilidad en el centro de cada decisión».