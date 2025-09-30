UGT pide al Sescam que no cierre la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara

UGT Servicios Públicos ha pedido al Sescam y a la Consejería de Sanidad que den «marcha atrás» en su decisión de cerrar la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara, decisión acordada por ambos organismos regionales y que supondrá el traslado de estos pacientes --un total de 19-- a residencias de mayores de la red pública de Castilla-La Mancha.

Según ha podido conocer el sindicato, estos pacientes serán derivados -a mediados de octubre y de forma temporal- a la Unidad Residencial de Alcohete hasta que sean reubicados en residencias.

Noticia Relacionada La Junta niega que se vaya a cerrar ningún punto de atención urgente en la región ABC La directora general de Atención Primaria acusa al PP de hacer una «interpretación torticera» y envía un mensaje de tranquilidad a la población

«Es sorprendente que hoy se diga que los pacientes van a ser enviados a la Unidad Residencial de Alcohete para recibir una atención adaptada a sus necesidades psicogeriátricas en condiciones de seguridad, dignidad y en un espacio adaptado a sus necesidades. ¿Es que no ha sido así hasta ahora», ha puesto de manifiesto Fernando Peiró, responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos CLM.

Desde el sindicato explican que hoy mismo se ha llevado a cabo una concentración de trabajadores y trabajadoras de la Unidad Residencial de Alcohete denunciando, entre otras cuestiones, las carencias de personal que sufren.

La Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara, en la que trabajan alrededor de 40 personas, fue en sus orígenes el Hospital Provincial Ortiz de Zárate, que dependía de la Diputación Provincial de Guadalajara. En 2009 se traspasó a la Junta de Comunidades pasando de denominarse 'Complejo La Merced'. Ya en 2011 se creó el Instituto de Enfermedades Neurológicas, que comparte espacio con la unidad que ahora se pretende cerrar.

El Instituto de Enfermedades Neurológicas es un centro de nueva construcción cuyos profesionales, incluidos los de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica, «realizan un trabajo excelente con los distintos pacientes», ha resaltado Fernando Peiró.

El sindicato exige al Sescam y a la Consejería de Sanidad mantener abierta esta unidad, garantizando la permanencia de los profesionales que ahora trabajan en ella. En caso contrario, y en virtud del Pacto de Movilidad, serán trasladados en su gran mayoría al Hospital de Guadalajara, aseguran desde el sindicato en nota de prensa.

Por otro lado, UGT considera que la sanidad no debe convertirse en «arma arrojadiza» por parte de los políticos y recuerda al Partido Popular, «que tanto se preocupa ahora por este centro, que en su etapa de Gobierno en la región cerró el Servicio de Estancias Diurnas en el mismo edificio e intentó también cerrar la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica«.