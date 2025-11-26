UGT celebra un Foro regional de Conciliación y Corresponsabilidad en el marco del 25N

UGT Castilla-La Mancha ha celebrado este miércoles en Toledo un Foro regional de Conciliación y Corresponsabilidad, en el marco del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde el sindicato se ha exigido tolerancia cero con la ... violencia hacia las mujeres y que esa violencia se ataje en todos los ámbitos, desde el laboral o el social hasta el doméstico, destacando la importancia de la formación y sensibilización en igualdad y corresponsabilidad para luchar contra la violencia de género y «lograr una sociedad libre de discriminaciones».

Noticia Relacionada Tolón: «La libertad no se hereda, se ejerce, defiende y protege cada día» J. GUAYERBAS Los premios Menina 2025 apuntalan la dignidad del 25N y las víctimas de violencia machista en Castilla-La Mancha El secretario de Formación y Proyectos de UGT Castilla-La Mancha, Óscar Molina, ha hecho un llamamiento a la sociedad para que muestren su rechazo frontal frente a unas cifras que siguen resultando «escandalosas». «Esto es algo que no podemos consentir. Y no nos olvidemos de que las violencias machistas, también se dan en los centros de trabajo, sobre todo el acoso sexual y acoso por razón de sexo». Por este motivo, UGT ha exigido que se implanten figuras como la de la Delegada de Igualdad, que vigile el cumplimiento de los planes de Igualdad, y protocolos específicos para conseguir espacios laborales libres de todas las formas de violencia contra las mujeres. La primera mesa de análisis del foro ha debatido sobre corresponsabilidad y conciliación, donde a través del Proyecto +CORRESPONSABLES, en el que participa UGT Castilla-La Mancha, se busca fomentar la igualdad de género entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, formando y sensibilizando en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. De la misma manera, UGT también ha desarrollado acciones de formación en corresponsabilidad a distintos colectivos y en todas las provincias de la región, llegando a más de 400 personas a través de talleres formativos en todas las provincias sobre igualdad de género y conciliación en el ámbito familiar y laboral.

