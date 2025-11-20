UGT apunta a la FP Dual como clave para el relevo generacional en las empresas

Cerca de un centenar de personas ha asistido este jueves en Guadalajara a la jornada 'Aprendizaje + Trabajo = Futuro', organizada por UGT Castilla-La Mancha y dirigida a formar e informar sobre la Formación Profesional Dual y sobre las oportunidades que ... esta ofrece en la cualificación e inserción laboral de las personas ocupadas y desempleadas.

En esta jornada, en la que también se han dado cita la directora general de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, Marta Roldán; el director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo; y la delegada provincial de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades en Guadalajara, María Susana Blas, el secretario de Formación y Proyectos de UGT Castilla-La Mancha, Óscar Molina, ha destacado el papel que puede jugar la Formación Profesional Dual en los problemas de relevo generacional que sufren algunos sectores y empresas, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

«Esta Formación Profesional se mueve en dos ámbitos: el centro de estudios y la propia empresa, donde ahora y gracias a los derechos defendidos por UGT, las prácticas no remuneradas implican el alta en la Seguridad Social de los alumnos».

Óscar Molina ha añadido que desde el 1 de enero de 2024, fecha desde la que es obligatoria la cotización de las personas que hacen prácticas no laborales, en Castilla- La Mancha más de 53.000 estudiantes han sido dados de alta en la Seguridad Social, de los cuales 5.824 son de Guadalajara.

«Avanzar en formación es avanzar en juventud y apostar en formación en los jóvenes es apostar por el futuro de Castilla-La Mancha», ha concluido el secretario de Formación y Proyectos de UGT Castilla-La Mancha.

Por su parte, el secretario general de UGT Guadalajara, Juan Antonio Pendás, ha detallado que estas jornadas van enfocadas a ahondar y dar a conocer lo que es la Formación Profesional Dual. «Desde UGT valoramos los esfuerzos que realizan el Gobierno regional, las distintas administraciones públicas y las empresas por poner en marcha este tipo de formación, ya que la formación es la herramienta más óptima para que las personas empleadas y desempleadas puedan optar a mejores condiciones laborales y a una mejor empleabilidad».

Ha asegurado que el 80% de los alumnos que se titulan en la Formación Profesional Dual acaban con un contrato de trabajo, «algo que debemos tener muy en cuenta». Haciendo balance del año 2025, Juan Antonio Pendás ha explicado que el sindicato, a fecha de noviembre, ha asesorado en la provincia a más de 500 personas en las distintas formaciones profesionales y en el procedimiento Acredita, procedimiento por el cual las personas ocupadas y desempleadas tienen la posibilidad de convertir su experiencia laboral en una acreditación oficial.

La jornada 'Aprendizaje + Trabajo = Futuro', celebrada en el marco del Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha y con la colaboración del SEPE, ha comenzado con la ponencia 'Impulsar: Estrategias y visión de futuro en la FP', a cargo de Marta Roldán, directora general de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, y de José Rodrigo Cerrillo, director general de Formación Profesional.

A continuación, los profesores del IES 'Clara Campoamor' de Yunquera de Henares, María Pardo, Cristina García y Emiliano Inarejo, junto con la directora de la Fundación Mahou-San Miguel, Virginia Luca de Tena, y la técnico de Proyectos, Natalia Ávila, han participado en la mesa 'Conectar: FP Dual, un puente entre el aprendizaje y el empleo'.

Por último ha tomado la palabra César García Arnal, secretario general de UPTA Castilla-La Mancha, quien, en el marco de su ponencia 'Proyectar: Los oficios y profesiones que construyen el mañana', ha puesto encima de la mesa el papel crucial que puede jugar la Formación Profesional Dual.

A este respecto ha señalado que en Castilla-La Mancha hay alrededor de 150.000 trabajadores autónomos, colectivo que se enfrenta a dos retos muy importantes, «los bajos ingresos y su envejecimiento acelerado».

Ante esta realidad ha apuntado que, «si no actuamos, se perderán miles de actividades esenciales, expulsaremos empleo cualificado y dejaremos a la juventud sin oportunidades reales».

Por ello el responsable regional de UPTA ha defendido apostar por una FP Dual «ambiciosa, bien financiada e inclusiva» ya que así «garantizaremos la continuidad de oficios vitales, crearemos empleo estable y cualificado, impulsaremos modernización y digitalización real, apoyaremos a los autónomos que sostienen la economía de proximidad y conectaremos generaciones para construir futuro».