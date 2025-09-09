La UCLM renueva su Consejo Social buscando un futuro «más abierto e innovador»

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha cuenta con nuevos integrantes, empezando por su presidente, José María Barreda, vinculado desde el origen a la institución académica y del que el presidente autonómico, Emiliano García-Page destacó su contribución como «ideólogo y padre fundador que consiguió, junto a otros, remover las negativas de Madrid para tener universidad».

Barreda, ya como presidente del Consejo Social de la UCLM, subrayaba su «gran pasión por nuestra tierra y por la Universidad», institución a la que definía como un agente estratégico y de cohesión fundamental para Castilla-La Mancha. En este sentido, agradeció la oportunidad de poder trabajar por ella y el respaldo recibido en las Cortes tanto del PSOE como del PP.

En su discurso, el también expresidente de la región, destacaba que la UCLM no solo ha supuesto una mejora cualitativa en la enseñanza superior y en la investigación, sino que también ha tenido un impacto socioeconómico decisivo en la región.

«Sin la UCLM, la renta per cápita sería muy inferior», apuntaba, para resaltar el papel de la institución académica en la generación de capital humano y tecnológico, así como en la promoción de la igualdad de oportunidades para el acceso a las aulas. «No es desdeñable su función democratizadora para el acceso a la educación superior», añadía.

De otro lado, el expresidente del Consejo Social universitario, Félix Sanz Roldán, se despidió de esta responsabilidad con halagos a Castilla-La Mancha, su tierra, además de afirmar que este ha sido su último servicio institucional, aunque dejaba claro que su relación con la institución, con las personas y con la región no termina aquí.

También, el que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia (2009-2019) y anteriormente jefe del Estado Mayor de la Defensa, reconocía vivir «un momento de sentimientos encontrados, entre la tristeza y la alegría porque aquí he sido feliz, porque servía a España a través de la UCLM y junto a personas de una generosidad excelente. Me cuesta salir de esta felicidad, pero también me voy contento».

En su intervención subrayó su compromiso permanente con la Universidad y con Castilla-La Mancha, una entrega que no terminaba ayer. «Aquí me tenéis, nada me llenaría más de ilusión que poder hacer algo por esta Universidad. Si consideráis que mi consejo o un pequeño trabajo puede ser útil, aquí me tenéis», concluía.

Por último, el rector, José Julián Garde, apuntaba que el Consejo Social «es un órgano esencial para el presente y para el futuro de nuestra Universidad» y deseaba a los nuevos integrantes y presidente que el trabajo de todos «contribuya a Universidad más abierta, innovadora y comprometida con el desarrollo social, económico y cultural de Castilla-La Mancha».