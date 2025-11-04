La UCLM contará con más de 4 millones para renovar su equipamiento científico y técnico con apoyo de fondos europeos

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) contará con más de 4 millones de euros para la renovación de su equipamiento científico y técnico, una convocatoria de ayudas que permitirá modernizar laboratorios, centros e institutos de investigación en todos los campus de la ... región. Este plan, vinculado al Plan Propio de Investigación, será cofinanciado por los fondos Feder y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según ha anunciado el rector Julián Garde durante la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en el campus de Cuenca.

Garde ha subrayado que esta convocatoria «responde al compromiso de la universidad con la excelencia científica y la innovación aplicada», y que su objetivo es garantizar que los equipos investigadores dispongan de los medios necesarios para seguir avanzando en ciencia y transferencia de conocimiento.

El Consejo de Gobierno ha aprobado además la creación de la Comisión del Plan Estratégico 2030, que definirá la hoja de ruta de la universidad regional para los próximos cinco años. El plan, liderado por el Vicerrectorado de Economía y Planificación Estratégica, se articula en seis ejes de actuacióncaracterizados por el consenso, la transversalidad y la participación de más de 1.500 miembros de la comunidad universitaria.

El documento plantea docencias innovadoras, aprendizaje permanente y modernización administrativa, con una doble mirada internacional y de arraigo al territorio, para consolidar a la UCLM como motor de desarrollo y bienestar en Castilla-La Mancha.

El vicerrector Francisco Sáez ha destacado que la estrategia «avanzará hacia una universidad más abierta, flexible y conectada con su entorno, que impulse el talento y la investigación desde una visión compartida de futuro».

Relevo generacional y nuevas cátedras

El Consejo también ha aprobado el Plan de Relevo Generacional del Personal Docente e Investigador (PDI), diseñado para garantizar la cobertura docente y fomentar la renovación del profesorado. Desde 2020, la UCLM ha pasado de 315 a 522 catedráticos y de 89 a 272 ayudantes doctores. Para este curso, se han autorizado 144 plazas de PDI funcionario y 1.280 de PDI laboral.

Asimismo, se ha dado luz verde a dos nuevas cátedras universitarias: una de Transferencia de Conocimiento e Innovación Agraria, en colaboración con la Consejería de Agricultura, y otra de Transporte Sostenible, junto a la Consejería de Fomento.

El Consejo de Gobierno ha aprobado también el nuevo Reglamento de Estudios de Doctorado, que introduce nuevos códigos éticos adaptados a los retos de la inteligencia artificial. En esa misma línea, el Plan DAIA (Diagnóstico y Acción en Competencia Digital) impulsará la formación del profesorado y del alumnado en competencias digitales y en el uso responsable de las nuevas herramientas tecnológicas.

Noticia Relacionada Pistoletazo de salida al curso 2025-2026 de la UCLM con 6.635 nuevos estudiantes y cuya primera matrícula es gratis ABC Se conmemoran 40 años de la Universidad de Castilla-La Mancha, que empezó con 780 millones de pesetas de presupuesto y ahora tiene 332,8 millones de euros

En el ámbito del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), se ha aprobado el Reglamento para la gestión de bolsas de trabajo, que busca agilizar los procesos de sustitución y cobertura temporal de puestos.

Finalmente, el Consejo ha validado la modificación de varios títulos oficiales de grado y máster, así como la renovación de diversas comisiones y subcomisiones dependientes del propio órgano, con el objetivo de seguir adaptando la estructura universitaria a los nuevos retos académicos y tecnológicos.