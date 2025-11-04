Suscribete a
La UCLM contará con más de 4 millones para renovar su equipamiento científico y técnico con apoyo de fondos europeos

El Consejo de Gobierno aprueba también la creación de la Comisión del Plan Estratégico 2030, documento que marcará la hoja de ruta de la universidad en los próximos cinco años

El Consejo de Gobierno de la UCLM, presidido por el rector Julián Garde, se ha reunido en Cuenca
Toledo

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) contará con más de 4 millones de euros para la renovación de su equipamiento científico y técnico, una convocatoria de ayudas que permitirá modernizar laboratorios, centros e institutos de investigación en todos los campus de la ... región. Este plan, vinculado al Plan Propio de Investigación, será cofinanciado por los fondos Feder y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según ha anunciado el rector Julián Garde durante la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en el campus de Cuenca.

