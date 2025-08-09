La UCLM consigue un máximo histórico: casi tres millones de euros para la financiación del programa Erasmus

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha logrado una financiación de 2,96 millones de euros para proyectos de movilidad internacional en la última convocatoria del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), dependiente del Ministerio de Universidades. La dotación, que ha aumentado un 120% en los últimos tres años, potenciará la movilidad de estudiantes y personal con países europeos y también desde y hacia otros países asociados o no al programa Erasmus+.

Noticia Relacionada La UCLM alcanza el 98% en la tasa de matriculación para el próximo curso, 2.300 estudiantes más que hace un año ABC El vicepresidente primero y el rector han firmado este lunes el convenio de colaboración para renovar la Cátedra de Gobierno Abierto, y la Junta se plantea crear la Cátedra del Dato

El crecimiento en la captación de fondos del programa Erasmus por parte de la UCLM ha alcanzado este 2025 su máximo histórico, tanto en las ayudas más importantes -las dedicadas a la movilidad dentro de los países de la UE y asociados, dotadas con 2,26 millones de euros- como los fondos destinados para estancias fuera de Europa, que este año han alcanzado los 700.000 euros, fruto de una estrategia más decidida hacia la internacionalización global.

El vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales de la UCLM, Raúl Martín, subraya la «la tendencia ascendente en ambas líneas de financiación, que evidencia un esfuerzo institucional por liderar y fortalecer la movilidad internacional, tanto en el marco europeo como en otros contextos globales». Unos resultados que atribuye al «trabajo desarrollado desde las direcciones académicas y la Oficina de Relaciones Internacionales, con más oportunidades para estudiantes y personal y que posiciona estratégicamente a la universidad en el panorama internacional».

En relación con estas estancias (movilidad de estudiantes para estudio o prácticas, movilidad del personal para docencia o formación y los programas intensivos combinados) se encuentra abierta la segunda fase de la convocatoria de ayudas para movilidad de estudios y prácticas. Como es habitual, en esta fase solamente se podrá realizar la estancia durante el segundo semestre del curso académico 2025-2026. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 5 de septiembre de 2025. Toda la información sobre el proceso de selección, así como los destinos disponibles, puede consultarse en la página web.

Las ayudas orientadas a la movilidad de las personas por motivos de aprendizaje son de dos tipos. El primero está dedicado a movilidades desde la UCLM hacia estados miembros de la UE (Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia) y terceros países asociados al programa (Macedonia del Norte, Serbia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía). El segundo tipo abarca el resto de los países del mundo no asociados al programa Erasmus.