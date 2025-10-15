La UCLM apuesta por la «formación a la carta» para impulsar la recualificación profesional

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha puesto en marcha un programa de microcredenciales, formaciones de corta duración, con el objetivo de contribuir a la recualificación, principalmente, de los empleados de empresas, autónomos y personal de la institución académica.

El rector de ... la UCLM, Julián Garde, ha inaugurado este miércoles la jornada 'Encuentro universidad-empresa ante el reto de la recualificación: el rol de las credenciales', cuyo objetivo es potenciar la relación con las empresas y ver qué es lo que necesitan para la recualificación de las personas que trabajan en ellas. En el acto ha estado acompañado por el subdirector general de Relaciones Institucionales, Programas y Calidad en el Ámbito Universitario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Martínez; y por la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación de Castilla-La Mancha, Mar Torrecilla.

Garde ha expresado el «empeño» que desde la institución académica tiene por contribuir a la recualificación de los trabajadores donde las microcredenciales «son un elemento clave». «El objetivo es dar una formación flexible a la carta para que las personas que están desarrollando el ejercicio de su profesión puedan recualificar y actualizar contenidos«.

Este programa es fruto del convenio firmado entre el Gobierno de España España, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla La Mancha. Contempla desde cursos de 20 horas hasta un máximo de 150, «flexibles y adecuadas» ha puntualizado, a las necesidades del mercado laboral«.

«Lo asumimos como un reto de región o casi diría de país», ha manifestado Garde, ya que en España solo 3,7 personas de cada 10 hacen recualificación profesional. «Es un proyecto que ya hemos iniciado donde hemos concluido ya 54 de estas microcredenciales, lo que ha permitido que 1.060 personas hayan obtenido su certificado de recualificación», ha afirmado.

«Estamos muy por debajo de la media de los países más desarrollados y el reto de la recualificación profesional tiene incidencias claras sobre la productividad, la mejora del salario y la mejora, también, de la promoción en el mundo laboral», ha indicado. Y ha añadido: «Más allá de nuestras obligaciones con los títulos oficiales, hemos apostado por esta formación permanente para mejorar la empleabilidad de las personas que trabajan y hacerlo a la carta en función de las necesidades de las empresas».

Iniciativa «pionera»

Por su parte, Torrecilla ha manifestado que más de 350 docentes de la región podrán beneficiarse gratuitamente de las siete microcredenciales. «Se trata de un iniciativa pionera que permitirá a los profesionales de la Educación acceder a una recualificación personalizada y flexible, adaptada a sus necesidades concretas», ha explicado, donde la institución académica se compromete a impulsar 36 acciones formativas que dan lugar a más de 2.100 microcredenciales.

Ha indicado que esta formación, desarrollada gracias a una inversión cercana a los 80.000 euros, permitirá que el docente que la curse obtenga un título propio de la UCLM con la categoría de especialista. Además, ha subrayado que el profesorado participante se formará en aspectos como el currículo y la planificación educativa, el diseño y aplicación de situaciones de aprendizaje, la gestión del aula, la evaluación o la atención a la diversidad, entre otros.

La primera formación comenzará el 27 de octubre, abriéndose el plazo de inscripción el próximo lunes, día 20 de octubre.