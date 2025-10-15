Suscribete a
La UCLM apuesta por la «formación a la carta» para impulsar la recualificación profesional

Más de 350 docentes de la región podrán beneficiarse gratuitamente de las siete microcredenciales impulsadas por el Gobierno regional y la UCLM

Torrecilla, Garde y Martínez durante el encuentro
E. Bustos

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha puesto en marcha un programa de microcredenciales, formaciones de corta duración, con el objetivo de contribuir a la recualificación, principalmente, de los empleados de empresas, autónomos y personal de la institución académica.

El rector de ... la UCLM, Julián Garde, ha inaugurado este miércoles la jornada 'Encuentro universidad-empresa ante el reto de la recualificación: el rol de las credenciales', cuyo objetivo es potenciar la relación con las empresas y ver qué es lo que necesitan para la recualificación de las personas que trabajan en ellas. En el acto ha estado acompañado por el subdirector general de Relaciones Institucionales, Programas y Calidad en el Ámbito Universitario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Martínez; y por la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación de Castilla-La Mancha, Mar Torrecilla.

