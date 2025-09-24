La UCLM acoge en Toledo un encuentro que fortalece la participación del estudiantado en la internacionalización

El acto de apertura estuvo presidido por la vicerrectora de Proyección Universitaria, Rebeca Rubio Rivera, acompañada por el director general de Universidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Antonio Castro Osma. También participaron la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaia Mendikoetxea; la presidenta de Universidades Españolas en Universidades Europeas (UEUE), Dorothy Kelly; el presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Alfonso Campuzano, y el secretario del Consejo de Representantes de Estudiantes de la UCLM (CRE-UCLM), Juan Alfonso González Blanco.

En la ponencia inaugural, representantes de la CRUE y de las organizaciones estudiantiles abordaron el estado actual de las alianzas universitarias europeas y los retos para reforzar la representación del alumnado en estos procesos.

El foro incluye siete mesas de trabajo y diversas sesiones formativas. Entre otros, se abordarán asuntos como las expectativas del estudiantado respecto a las alianzas, la participación en su diseño, la eliminación de barreras sociales y el impacto de estas iniciativas en la sostenibilidad, así como la docencia en los títulos europeos.

Los retos de la movilidad internacional, la calidad en los programas conjuntos y los derechos fundamentales vinculados a la educación superior en Europa también serán objeto del programa. La jornada concluirá con mesas sobre los objetivos a largo plazo de las alianzas y la necesidad de trazar estructuras de representación democrática que garanticen la voz del estudiantado en todas las fases de la internacionalización universitaria.

Alianza de Universidades Europeas

Las alianzas de universidades europeas forman parte de la estrategia de la Unión Europea para fortalecer la cooperación entre instituciones de educación superior. Financiadas en gran medida a través del programa Erasmus, agrupan a 65 redes que integran más de 570 universidades de toda Europa, con el objetivo de impulsar una colaboración estructural y sostenible que refuerce la competitividad internacional de las universidades, promueva los valores europeos y permita al estudiantado cursar titulaciones combinadas en distintos países.

Desde 2023, la UCLM se acoge a la iniciativa a través de la alianza COLOURS (COLlaborative innOvative sUstainable Regional UniverSities), en la que también participan universidades de Alemania, Croacia, Macedonia del Norte, Polonia, Suecia, Letonia, Italia y Francia. A nivel regional, cuenta con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha, el Centro Nacional del Hidrógeno, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eurocaja Rural, Incarlopsa, el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha y Telefónica.