La UCLM abre hasta el 9 de enero la convocatoria de sus programa para la movilidad internacional de estudiantes

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha informado sobre la convocatoria de programas propios de la UCLM para la movilidad internacional de estudiantes. Modalidad de estudios y prácticas curriculares para el curso académico 2026/27.

Según el extracto de la resolución, publicada en ... el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este jueves, tal como recoge Europa Press, podrán presentarse a esta convocatoria las personas matriculadas en titulaciones oficiales de grado y máster que se impartan en la UCLM durante el curso académico de solicitud (2025/26) y durante el curso de realización de la estancia (2026/27) en el mismo ciclo y área de estudios, con docencia durante el curso de la estancia, y además tendrán que cumplir el resto de los requisitos de la convocatoria.

En la convocatoria, se dotan fondos económicos para que estudiantes puedan para participar en una estancia de movilidad internacional en universidades de todo el mundo con las que la UCLM tiene firmado un convenio de estancia para estudios y/o prácticas, garantizando el reconocimiento de estos estudios y/o prácticas en los términos previstos en la normativa de movilidad internacional de la universidad. Noticia Relacionada La Cátedra del Tajo UCLM-SOLISS propone reglas del trasvase «técnicas y no políticas» que respetan la amplia capacidad de regulación de los embalses FRAN MALARA El Gobierno regional quiere que los trasvases en nivel 2 -que se activaría cuando los embalses de cabecera tengan menos de 2.000 hectómetros y más de 750- bajen de 27 a 10 hectómetros. Entre 750 y 400 sólo se podrían derivar 8,6 y con los pantanos por debajo de 400 hectómetros, no se podría enviar agua Los estudiantes seleccionados tendrán la posibilidad de realizar un período de estudios y/o prácticas de cualquiera de las titulaciones oficiales que imparte la UCLM durante el curso 2026/27 en una universidad extranjera. La estancia de esta modalidad tendrán una duración mínima de 2 meses y máxima de 12 meses. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde la fecha de publicación hasta las 14.00 horas del 9 de enero de 2026. La convocatoria coincide con la de Erasmus+KA131 para la movilidad internacional de estudiantes de grado y máster en las modalidades de estudios, y de prácticas curriculares. Ambas convocatorias permanecerán abiertas de igual modo hasta las 14.00 horas del 9 de enero de 2026

