La UCLM abre hasta el 9 de enero la convocatoria de sus programa para la movilidad internacional de estudiantes

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha informado sobre la convocatoria de programas propios de la UCLM para la movilidad internacional de estudiantes. Modalidad de estudios y prácticas curriculares para el curso académico 2026/27.

Según el extracto de la resolución, publicada en ... el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este jueves, tal como recoge Europa Press, podrán presentarse a esta convocatoria las personas matriculadas en titulaciones oficiales de grado y máster que se impartan en la UCLM durante el curso académico de solicitud (2025/26) y durante el curso de realización de la estancia (2026/27) en el mismo ciclo y área de estudios, con docencia durante el curso de la estancia, y además tendrán que cumplir el resto de los requisitos de la convocatoria.

