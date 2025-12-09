El Tribunal Superior de Justicia anula la modificación de la RPT de 2022 de la Diputación de Cuenca por la falta de un informe preceptivo

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso de apelación presentado por un funcionario de la Diputación, actualmente delegado Personal del sindicato USO, y ha declarado la nulidad del ... procedimiento seguido para modificar la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente al ejercicio 2022.

Con este pronunciamiento, el Tribunal revoca la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca, que en 2022 había avalado el acuerdo aprobado por el Pleno de la institución provincial.

La sentencia, facilitada por el sindicato, señala que el procedimiento queda anulado debido a la ausencia del informe preceptivo de la Secretaría, un informe «que es obligatorio en todos los procedimientos de aprobación o modificación de las RPT, al tratarse de un supuesto de asesoramiento legal preceptivo».

Según explica USO, la Sala considera que el informe del director de Recursos Humanos «no puede sustituir esta función», y subraya que «la omisión de este trámite constituye un vicio invalidante esencial que impide valorar el resto de alegaciones formuladas por el apelante, ya que sería anticipar el análisis que corresponde a la Secretaría en su informe».

Noticia Relacionada Anulado el examen para cubrir 4 plazas de auxiliar administrativo de la Diputación de Toledo por irregularidades ABC El tribunal ha paralizado cautelarmente el proceso selectivo por problemas en la cadena de custodia de la documentación oficial. El nuevo examen se realizará el próximo 10 de diciembre

El sindicato destaca asimismo que el Tribunal pone el acento en las «implicaciones económicas» de la decisión, un motivo por el cual resulta habitual y plenamente procedente contar con un informe de Intervención, órgano responsable del control financiero y de la fiscalización interna.

USO afirma que no pretende «prolongar el conflicto» y expresa su disposición a colaborar con la Diputación para encontrar soluciones «que beneficien a ambas partes y permitan avanzar de manera constructiva».

El sindicato precisa, no obstante, que para que esa cooperación sea posible considera imprescindible «que exista plena transparencia, buena fe y una comunicación fluida por parte de la Diputación». Asegura estar abierto al diálogo y dispuesto a trabajar conjuntamente «siempre dentro de un marco de claridad, responsabilidad y colaboración mutua».