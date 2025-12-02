Tres personas detenidas en un operativo antidrogas en Ciudad Real
Desmantelada en Ciudad Real una red dedicada al procesamiento y distribución de cocaína
ABC
La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a tres personas como presuntos responsables del almacenamiento, procesamiento y distribución de estupefacientes en la provincia.
Los tres detenidos, dos hombres y una mujer, integraban el escalón más alto del entramado criminal dedicado al tráfico ... de drogas, encargándose del almacenamiento y procesamiento de la cocaína para su posterior venta por parte de pequeños traficantes que distribuían la droga por toda la provincia de Ciudad Real, según ha informado la Policía Nacional.
La investigación policial permitió identificar a los presuntos traficantes y localizar un garaje que utilizaban para guardar el estupefaciente y en el que también se encontró un pequeño laboratorio con todos los útiles necesarios para el corte y la manipulación de la cocaína, interviniéndose 1.074 gramos de dicha sustancia, dos básculas de precisión, y útiles para el corte y la adulteración de la droga.
Además, se realizó otro registro en el domicilio de los detenidos, en el que se encontraron 30.675 euros en efectivo procedentes de la actividad delictiva.
