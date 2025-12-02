Suscribete a
Tres personas detenidas en un operativo antidrogas en Ciudad Real

En otro registro en el domicilio de los arrestados, se encontraron 30.675 euros en efectivo

Desmantelada en Ciudad Real una red dedicada al procesamiento y distribución de cocaína

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a tres personas como presuntos responsables del almacenamiento, procesamiento y distribución de estupefacientes en la provincia.

Los tres detenidos, dos hombres y una mujer, integraban el escalón más alto del entramado criminal dedicado al tráfico ... de drogas, encargándose del almacenamiento y procesamiento de la cocaína para su posterior venta por parte de pequeños traficantes que distribuían la droga por toda la provincia de Ciudad Real, según ha informado la Policía Nacional.

