Tres jóvenes trasladados al hospital de Ciudad Real tras un accidente de tráfico en Torralba de Calatrava

El aviso se ha realizado a las 3.03 horas tras producirse una salida de vía en el kilómetro 12 de la autopista.
En un primer momento se ha informado de que los tres ocupantes del vehículo habían quedado atrapados en el mismo, siendo necesario el desplazamiento de bomberos del Parque de Ciudad Real. Sin embargo, a su llegada, los tres afectados habían logrado salir del turismo.
Las tres víctimas del accidente presentan politraumatismos, siendo trasladado uno de ellos, uno de los jóvenes de 18 años, en UVI móvil, al centro hospitalario, mientras que los otros dos han sido trasladados por una ambulancia de soporte vital básico.
Junto a los bomberos y los vehículos sanitarios, han intervenido un equipo médico de urgencias, agentes de la Guardia Civil y operarios de mantenimiento de carreteras.
