Tres detenidos por robar estatuas y crucifijos de bronce en el cementerio de Tarancón (Cuenca)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntos autores de numerosos robos en el cementerio de Tarancón (Cuenca) y ha esclarecido un total de 19 delitos de robo con escalo.

El pasado día 18 de septiembre se tuvo conocimiento por medio de ... la interposición de las diferentes denuncias por parte de los perjudicados, de la comisión de una serie de robos con escalo en el cementerio, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los particulares que comunicaron los hechos a los agentes de la demarcación manifestaron haber sufrido el robo de estatuas y crucifijos de bronce que formaban parte de las lápidas. Noticia Relacionada Detienen a un marmolista por robar cuatro lápidas de bronce valoradas en 100.000 euros del cementerio de Valencia Kike Cervera El arrestado y un compinche utilizaban el vehículo de la empresa del primero para cometer los hurtos de unas piezas con casi un siglo de antigüedad Debido a la alarma social creada al haber ocurrido los hechos en un lugar de culto y el elevado número de perjudicados, agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Tarancón (Cuenca), iniciaron las gestiones oportunas para detener a los autores y recuperar los efectos sustraídos. De las inspecciones oculares realizadas, así como de las gestiones practicadas, se averiguó que los autores, tras saltar el muro perimetral del cementerio, arrancaron las estatuas y crucifijos haciendo palanca con un objeto contundente causando numerosos daños en los mármoles de las lápidas. Gracias a la investigación realizada se han esclarecido dieciocho delitos de robo con fuerza, quedando a la espera de la interposición de más denuncias. Como resultado de la investigación, se pudo proceder a la detención de tres personas como presuntos autores de dieciocho delitos de robo con escalo y un robo con fuerza en las cosas en la piscina municipal de Tarancón (Cuenca), cometido esa misma noche. Las diligencias instruidas, así como los detenidos, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión