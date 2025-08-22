Los trenes de Media Distancia Talavera-Madrid iniciarán y finalizarán de nuevo su recorrido en Atocha a partir del lunes 25 de agosto

Suscribete a
Las obras de mejora en la estación de Atocha avanzan a buen ritmo, por lo que los trenes de Media Distancia que conectan Talavera de la Reina con Madrid retomarán la normalidad en su recorrido a partir del lunes 25 de agosto.

De este modo, el plan alternativo de transporte establecido entre las estaciones de Atocha y Leganés se realizará tan solo durante este fin de semana. Del 22 al 24 de agosto los viajeros con salida o destino Atocha podrán desplazarse entre esta estación y la de Leganés usando su billete de tren en la línea C5 de Cercanías. Esta medida no afecta a los servicios Alvia.

Las actuaciones que Adif está desarrollando en la estación de Atocha permitirán la ampliación de la capacidad del túnel de Sol y mejorarán la fiabilidad de las líneas de Cercanías de Madrid.

