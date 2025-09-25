El Tren de los Molinos con dirección a Campo de Criptana vuelve a partir este sábado de Madrid Tiene un coste de 55 euros y consta de un recorrido guiado por los principales monumentos de la población manchega, además de la visita a una bodega de la DO La Mancha con cata incluida

El Tren de los Molinos de Renfe continúa este sábado con sus circulaciones durante la temporada de otoño, en colaboración con el Ayuntamiento de Campo de Criptana, entre Madrid y esta población manchega

Según informó Renfe, las próximas salidas de este tren temático serán los sábados 27 de septiembre, 4, 18 y 25 de octubre y 8 de noviembre. El viaje del Tren Ruta de los Molinos acerca al viajero a la famosa 'Tierra de Gigantes' de Don Quijote de la Mancha en Campo de Criptana con sus molinos históricos y el tradicional barrio de Albaicín.

El billete incluye, además, un recorrido guiado a los monumentos más característicos de la localidad y su entorno, como el Pozo de Nieve, y también la visita a una bodega de la Denominación de Origen La Mancha, con degustación incluida.

El precio de este tren turístico es de 55 euros para los adultos y de 25 euros para los menores de 14 años. Los menores de 4 años que no ocupen asiento viajan gratis (máximo un niño por cada billete de pago, debiendo obtener el correspondiente billete sin coste).