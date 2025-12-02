Trasladan al hospital a un trabajador de 47 años tras caerle encima un armario de unos 100 kilos en Albacete

Un trabajador de 47 años ha sufrido un aplastamiento tras caerle encima un armario de unos 100 kilos en una empresa dedicada a la explotación de máquinas recreativas en Albacete.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha ABC, ... el aviso se ha recibido a las 13:59 horas en Albacete capital, en una empresa ubicada en el paseo Circunvalación.

Como consecuencia del aplastamiento, el trabajador ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Albacete, con contusiones en el torso, en el esternón, en la clavícula y la zona costal. Además, al lugar de los hechos han acudido agentes de la Policía Nacional y Policía Local.

