Trasladan al hospital a un trabajador de 47 años tras caerle encima un armario de unos 100 kilos en Albacete

Última hora
Hospital General Universitario de Albacete
Hospital General Universitario de Albacete

ABC

Toledo

Un trabajador de 47 años ha sufrido un aplastamiento tras caerle encima un armario de unos 100 kilos en una empresa dedicada a la explotación de máquinas recreativas en Albacete.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha ABC, ... el aviso se ha recibido a las 13:59 horas en Albacete capital, en una empresa ubicada en el paseo Circunvalación.

