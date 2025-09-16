Trasladado un bebé al hospital de Albacete tras ser rescatado de una piscina en Caudete

Un menor de un año ha sido trasladado este martes al Hospital General Universitario de Albacete tras ser rescatado de una piscina en una vivienda unifamiliar situada en la carretera de Montealegre, en el municipio albaceteño de Caudete.

El aviso del suceso se recibió en el 112 pasadas las siete y media de la tarde y hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de un médico del Centro de Salud de Caudete.

El menor fue finalmente evacuado en una UVI al hospital albaceteño.