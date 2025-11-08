Suscribete a
Transportes licita la línea de autobús Madrid-Toledo-Badajoz y otras 5 más con parada en capitales de Castilla-La Mancha

El nuevo mapa concesional incluye los corredores Madrid-Toledo, Madrid-Toledo-Ciudad Real, Madrid-Ciudad Real-Jaén, Madrid-Albacete-Alicante y Madrid-Guadalajara. Las licitaciones incluyen las rutas que las comunidades no han asumido al considerar que el Ministerio no aportaba el dinero suficiente. Entre ellas está la línea Madrid-Toledo-Badajoz

La Junta no asumirá las rutas de autobús que descarta el Ministerio si Transportes no aporta financiación suficiente

El Ministerio de Transportes anuncia la licitación del nuevo mapa de rtu

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de las futuras licitaciones para 31 de los 34 corredores que conformarán el nuevo mapa concesional de servicios de autobuses en España. Se trata, ... según el departamento que dirige Óscar Puente, de «un paso definitivo hacia la configuración final de la red estatal de transporte por carretera», adoptado tras años de negociaciones con las comunidades autónomas y una vez recibidas y analizadas sus respuestas sobre la posibilidad de asumir directamente las rutas de carácter intraautonómico, que son de su competencia.

