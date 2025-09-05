Una trabajadora sufre la amputación de tres dedos en un matadero de Valdepeñas

Una trabajadora de 42 años ha resultado herida este viernes al sufrir la amputación de tres dedos mientras desempeñaba su labor en un matadero situado en el kilómetro 200 de la A-4, a la altura del término municipal de Valdepeñas (Ciudad Real).

El aviso del accidente laboral se recibió en el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha pasadas las dos de la tarde.

Tras llegar inicialmente por sus propios medios al hospital de Valdepeñas, la mujer fue trasladada en una UVI móvil al hospital valenciano de San Antonio Benagéber para recibir tratamiento especializado.