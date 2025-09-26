Un trabajador, herido grave tras caer desde seis metros cuando trabajaba en un tejado en Arenales de San Gregorio (Ciudad Real)

El trabajador herido ha sido trasladado al hospital universitario de Toledo

Un hombre de 30 años ha resultado herido grave este viernes tras precipitarse desde una altura de seis metros mientras trabajaba en una vivienda de la localidad ciudadrealeña de Arenales de San Gregorio.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso tuvo lugar poco antes de las tres de la tarde en la calle Petra Rivera, cuando el trabajador cayó desde el tejado de la vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, aunque finalmente fue necesaria la intervención de una UVI móvil, que trasladó al herido al Hospital Universitario de Toledo. El trabajador presentaba un traumatismo craneoencefálico y policontusiones.

Noticia Relacionada Castilla-La Mancha busca la 'siniestralidad cero' con el nuevo Instituto de Seguridad y Salud Laboral Valle Sánchez Según los datos de la Junta, la incidencia de la siniestralidad laboral en la región cayó un 13,6 % entre 2015 y 2024, y en el primer semestre de 2025 los accidentes se redujeron un 6,3 % respecto al mismo periodo del año anterior

Al lugar de los hechos también se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias.