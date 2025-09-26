Un trabajador, herido grave tras caer desde seis metros cuando trabajaba en un tejado en Arenales de San Gregorio (Ciudad Real)
El hombre de 30 años ha sido trasladado por una UVI al hospital universitario de Toledo. Presenta traumatismo craneoencefálico y policontusiones
Un hombre de 30 años ha resultado herido grave este viernes tras precipitarse desde una altura de seis metros mientras trabajaba en una vivienda de la localidad ciudadrealeña de Arenales de San Gregorio.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso tuvo lugar poco antes de las tres de la tarde en la calle Petra Rivera, cuando el trabajador cayó desde el tejado de la vivienda.
Hasta el lugar se desplazaron un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, aunque finalmente fue necesaria la intervención de una UVI móvil, que trasladó al herido al Hospital Universitario de Toledo. El trabajador presentaba un traumatismo craneoencefálico y policontusiones.
Al lugar de los hechos también se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias.
