Un total de 266 municipios de Castilla-La Mancha se beneficiarán de la nueva convocatoria de ayudas a bibliotecas públicas

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha participado en el IV Congreso 'Toledo Ciudad Mágica'

El próximo miércoles, 24 de septiembre, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará la resolución definitiva de la nueva convocatoria de ayudas a bibliotecas públicas, de la que se beneficiarán 266 municipios de la región. Así lo avanzó la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, antes de participar en el IV Congreso Toledo ciudad mágica, celebrado en el Castillo de San Servando.

Olmedo detalló que de los municipios beneficiados, 74 corresponden a la provincia de Toledo, 68 a la de Cuenca, 56 a Albacete, 39 a Ciudad Real y 29 a Guadalajara. La convocatoria, con una dotación global de 1,1 millones de euros, se caracteriza por unificar las tres modalidades de subvención existentes hasta ahora e incorporar una nueva línea destinada a financiar actividades culturales.

Las ayudas se distribuirán en cuatro apartados: 600.000 euros para contratación de personal bibliotecario, 250.000 euros para adquisiciones bibliográficas, 125.000 euros para equipamiento y otros 125.000 euros para actividades culturales.

La viceconsejera subrayó que esta nueva convocatoria busca reforzar la red de bibliotecas municipales y su papel como espacios culturales de referencia en los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha.

Patrimonio y cultura

En su intervención, Olmedo puso en valor que encuentros como el congreso celebrado en Toledo se desarrollen en «ciudades con tanto patrimonio y tanta historia», e invitó a la ciudadanía a descubrir la riqueza cultural de la Comunidad Autónoma «desde otras perspectivas».

La responsable regional recordó también el amplio patrimonio de Castilla-La Mancha y las políticas públicas desplegadas para su conservación, como la orden de excavaciones, las ayudas a través de la comisión mixta o las actuaciones enmarcadas en el proyecto de sostenibilidad energética, cambio climático y accesibilidad de la red de bibliotecas y espacios culturales.