Portazo del TC al recurso del Supremo contra la amnistía: se reafirma en su constitucionalidad

Toque de atención de la Junta a Tolón por los fondos europeos: «Hay que colaborar independientemente del color político»

La portavoz del Gobierno regional ha asegurado que desde la Junta «siempre reman a favor de los intereses de los ciudadanos»

Page pide revisar las ayudas europeas para que Toledo, Valdepeñas y Alcázar de San Juan no queden excluidas

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla
E. Bustos

La polémica suscitada en los últimos días al ser Toledo la única capital castellanomanchega que ha quedado excluida de la última convocatoria Edil (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) subvencionada a través de fondos europeos, junto a ciudades como Valdepeñas o Alcázar de ... San Juan, sigue dando titulares en la prensa.

