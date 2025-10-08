Toque de atención de la Junta a Tolón por los fondos europeos: «Hay que colaborar independientemente del color político»

La polémica suscitada en los últimos días al ser Toledo la única capital castellanomanchega que ha quedado excluida de la última convocatoria Edil (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) subvencionada a través de fondos europeos, junto a ciudades como Valdepeñas o Alcázar de ... San Juan, sigue dando titulares en la prensa.

Tras las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que afirmaba que el Gobierno regional va a intentar «ayudar» a que prosperen las alegaciones de los municipios que se han quedado fuera de esta convocatoria, este miércoles la delegada de la Junta, Esther Padilla, ha corroborado las declaraciones del líder del Ejecutivo regional. asegurando que «este ánimo de colaboración lo debemos de tener todas las administraciones independientemente del color político«.

«Todos debemos de poner de nuestra parte. Por un lado, el Ayuntamiento debe de hacer bien los proyectos y si ha quedado excluido, presentar alegaciones. Nosotros ayudaremos en lo que podamos porque consideramos que con esos fondos se pueden desarrollar proyectos positivos para los ciudadanos. Pero la Delegación del Gobierno también tiene que colaborar para que las alegaciones entren, no vale excusarse solo con la Junta«, ha afirmado Padilla.

Asimismo, ha añadido que el Gobierno regional «siempre rema a favor de los intereses de los ciudadanos sin mirar el color político». Es más, ha añadido Padilla, si el proyecto hubiese sido denegado por un Gobierno del PP, también hubiésemos presentado alegaciones y por eso, pedimos que el conjunto de admiraciones hagan lo mismo«, ha sentenciado.