Tomelloso acoge la entrega de los primeros premios CATA CLM Excelencia

21/11/2025 a las 12:58h.

Tomelloso acoge este sábado la primera edición de los premios CATA CLM Excelencia, un evento que está organizado por la Asociación de Catadores de Castilla-La Mancha y que se celebrará en los salones Mabel de esta localidad a partir de las 14.00 horas.

Se trata de un nuevo certamen que distinguirá a empresas, profesionales e instituciones comprometidas con la calidad, la promoción gastronómica y el desarrollo sostenible de la región. Durante el acto se reconocerán los productos integrados en la Cata. Los premiados son:

- Mejora Continua de la Calidad: Lactalia

- Embajador de Castilla-La Mancha: el sumiller Adán Israel

- Difusión Informativa: diario ABC Castilla-La Mancha

- Compromiso con el Medio Ambiente: Verum

- Reconocimiento Institucional: Diputación de Ciudad Real

- Socio de Honor: Jesús Quirós, mejor chocolatero de España 2025