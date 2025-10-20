Tolón sobre el supuesto espionaje a Page: «No me consta que ningún subdelegado haya investigado a nadie»

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha insistido este lunes que «no le consta« que »ninguna Subdelegación del Gobierno haya investigado a nadie«, tras las declaraciones, en el Debate del Estado de la Región, del presidente regional, Emiliano García-Page, donde ... reveló que había sido investigado por un subdelegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Así de tajante se ha mostrado Tolón a preguntas de los medios tras presentar la II Carrera Solidaria Ruta 091, donde ha destacado «el magnífico trabajo» que hacen los delegados del Gobierno, «no solamente de Castilla-La Mancha sino de toda España, en momentos complicados, no solamente con las dificultades que tenemos del día a día«.

«A mí, como delegada del Gobierno, no me consta que ningún subdelegado ni desde ninguna Subdelegación se haya investigado a nadie», ha indicado, tras mostrar «todo mi respeto» al presidente del Ejecutivo regional: «No creo que nadie pueda cuestionar su honradez después de todo este tiempo».