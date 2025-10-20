Tolón sobre el supuesto espionaje a Page: «No me consta que ningún subdelegado haya investigado a nadie»

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha insistido este lunes que «no le consta« que »ninguna Subdelegación del Gobierno haya investigado a nadie«, tras las declaraciones, en el Debate del Estado de la Región, del presidente regional, Emiliano García-Page, donde ... reveló que había sido investigado por un subdelegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
El Debate sobre el Estado de la Región ha quedado eclipsado por la revelación del presidente regional, Emiliano García-Page, sobre un supuesto intento de investigación en su contra promovido, según él, desde el entorno de la Delegación del Gobierno
Así de tajante se ha mostrado Tolón a preguntas de los medios tras presentar la II Carrera Solidaria Ruta 091, donde ha destacado «el magnífico trabajo» que hacen los delegados del Gobierno, «no solamente de Castilla-La Mancha sino de toda España, en momentos complicados, no solamente con las dificultades que tenemos del día a día«.
«A mí, como delegada del Gobierno, no me consta que ningún subdelegado ni desde ninguna Subdelegación se haya investigado a nadie», ha indicado, tras mostrar «todo mi respeto» al presidente del Ejecutivo regional: «No creo que nadie pueda cuestionar su honradez después de todo este tiempo».
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete