Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Tolón sobre las misas a Franco en Cuenca y Toledo el 20N: «Lo más importante es que celebramos 50 años de libertad»

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha asegura que «España vivió un periodo negro de su historia» y destaca que el protagonista de la transición fue el pueblo español

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha muestra su apoyo a las mujeres maltratadas con el despliegue del lazo morado por el 25N

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón
La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón ep

FRAN MALARA

Toledo

A preguntas de los medios de comunicación sobre lo que significa el 20 de noviembre y las misas que se van a celebrar en honor a la muerte del dictador Francisco Franco en Toledo y Cuenca, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, ... Milagros Tolón, ha señalado que «lo más importante para mí es que se celebran 50 años de libertad».

