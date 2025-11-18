Tolón sobre las misas a Franco en Cuenca y Toledo el 20N: «Lo más importante es que celebramos 50 años de libertad»

A preguntas de los medios de comunicación sobre lo que significa el 20 de noviembre y las misas que se van a celebrar en honor a la muerte del dictador Francisco Franco en Toledo y Cuenca, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, ... Milagros Tolón, ha señalado que «lo más importante para mí es que se celebran 50 años de libertad».

«España vivió un periodo negro de su historia, pero estamos celebrando estos 50 años en libertad, que significan mucho, un cambio importante de la sociedad española en libertades. Conseguimos la libertad gracias al pueblo, a las asociaciones de vecinos de todas las comunidades autónomas, y eso hay que celebrarlo porque en esta conmemoración celebramos que España lleva 50 años en libertad», ha subrayado.

En este sentido, Tolón ha indicado que el principal protagonista de la transición fue el pueblo y «esas actividades vamos a seguir celebrando desde la Delegación del Gobierno».

Noticia Relacionada Tolón hace una valoración «positiva» del CPFF y destaca que Castilla-La Mancha recibirá 7.500 millones para la atención de los servicios públicos FRAN MALARA La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha señala que la región recibe un 7,6 % más que el año pasado y, por tanto, «está de enhorabuena» tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuvo lugar este lunes en Madrid

Por otro lado, ante la existencia de una parte de la población joven que está a favor de la dictadura, según las encuestas, la delegada del Gobierno en la región ha considerado «muy importante» la divulgación, la información y el conocer «cómo vivieron sus abuelos, que sepan cómo vivieron sus padres», indicando que esta tendencia es internacional y que »poco a poco con sensatez, contando lo que significa una dictadura en todos los ámbitos, nuestra juventud, estoy convencida de que valorarán la importancia que tiene el sistema democrático», ha concluido.