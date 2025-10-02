Tolón destaca el impacto de la economía social en el empleo y la cohesión en Castilla-La Mancha

El papel de la economía social como motor de transformación económica, cohesión territorial y justicia social. La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha abordado estas cuestiones este jueves en rueda de prensa acompañada por Víctor García, representante ... de la Fundación Nexo Empleo. La dirigente ha señalado que el impulso a este sector es «una prioridad dentro del proyecto político del Gobierno de Pedro Sánchez».

«El Gobierno de España ha situado a la economía social en el centro de su acción, no como un complemento, sino como un actor clave para la modernización económica y la transición verde y digital», ha afirmado. En este contexto, Tolón ha recordado que España fue el primer país de la Unión Europea en aprobar una Estrategia de Economía Social, reconocida por las instituciones comunitarias como un referente europeo.

Durante su intervención, la delegada ha destacado la repercusión directa que estas políticas están teniendo en Castilla-La Mancha, donde se han movilizado más de 107 millones de euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Economía Social y de los Cuidados, aprobado en 2022. Este proyecto estratégico cuenta con una inversión pública nacional de 808 millones de euros, financiados con fondos europeos, y se ha convertido en el mayor estímulo recibido por este sector en la historia reciente.

Entre las inversiones previstas en la región, como ha detallado la delegada, se encuentran programas de modernización de servicios sociales, proyectos de inclusión social, renovación de equipamientos hospitalarios, o el desarrollo de servicios domiciliarios orientados a la autonomía personal.

Tolón ha destacado que estos fondos están contribuyendo a consolidar un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y centrado en las personas, especialmente relevante en una comunidad como Castilla-La Mancha, con una fuerte presencia de población rural. «La economía social tiene un fuerte impacto en el territorio y promueve empleos estables, inclusivos y de calidad. Es una herramienta de transformación real», ha subrayado.

Toledo, referente europeo

La delegada también ha recordado que Toledo fue reconocida como Capital Europea de la Economía Social en 2020, un hito que, aunque coincidió con la pandemia, supuso un punto de inflexión en el reconocimiento institucional del sector tanto a nivel nacional como regional.

«El empleo que genera la economía social no solo tiene peso en el PIB, representando más del 10 por ciento a nivel nacional, sino que además se alinea con los valores que guían nuestra acción de gobierno: solidaridad, inclusión social y democracia», ha afirmado.

Por su parte, Víctor García representante de la Fundación Nexo Empleo, ha compartido la experiencia práctica de la fundación en este ámbito, que para Tolón es ejemplo del tipo de proyectos que promueve la economía social, «centrados en el desarrollo humano, la empleabilidad de colectivos vulnerables y la cohesión social».

Para finalizar, la delegada ha reiterado el compromiso del Gobierno de España con este modelo económico, destacando su papel en la lucha contra la despoblación, en el fortalecimiento del tejido empresarial local y en la construcción de una economía más resiliente, competitiva e igualitaria.