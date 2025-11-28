Tolón alerta de que la no aprobación de la senda del déficit pone en riesgo la financiación de comunidades y ayuntamientos

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha advertido este viernes de las graves consecuencias que, a su juicio, tendrá la decisión del Congreso de rechazar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2026-2028. La votación, ... en la que PP, Vox, Junts y UPN se posicionaron en contra, frena el paso previo para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

«Con el tema de la senda del déficit yo creo que los ciudadanos tienen que saber que no aprobarla significa algo muy clarito: que las comunidades autónomas no van a recibir más dinero, van a tener menos. Esto va a repercutir directamente en los servicios públicos», ha asegurado Tolón que añadía que estos votos en contra «impiden que las comunidades autónomas y también los ayuntamientos tengan más dinero para financiar los servicios públicos».

Preguntada por la petición del presidente regional, Emiliano García-Page, que ha reclamado un adelanto electoral, Tolón ha defendido que el Gobierno de España «está cumpliendo con la agenda social», su prioridad, y que existen recursos suficientes para mantener tanto las políticas económicas como las sociales. La delegada del Gobierno ha recordado que «estamos hablando de 360.000 millones de euros de fondos europeos que el Gobierno de España va a destinar no solamente a las comunidades autónomas, sino también al conjunto del territorio nacional»

Asimismo, Tolón ha restado importancia a las peticiones de elecciones generales: «Llevan pidiendo elecciones desde prácticamente el año 23». A su juicio, el Gobierno seguirá centrado en sus dos objetivos: avanzar en la agenda social y sostener la situación económica con el apoyo de los fondos europeos.

Sobre la entrada en prisión de José Luis Ábalos, Tolón recordó que el exministro «fue expulsado del Partido Socialista hace más de un año» y zanjó el asunto con un mensaje breve: «Que la justicia actúe».