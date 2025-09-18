Zocodover grita el nombre y apellidos de los niños asesinados en Gaza, para «que no se olvide que siguen muriendo diariamente» Se trata de una «actividad simbólica» de la Plataforma Toledo por Palestina y en la que van a participar políticos, sindicatos, vecinos y la comunidad islámica

Desde las doce del mediodía y hasta las ocho de la tarde de este jueves, en la plaza de Zocodover se están leyendo de manera ininterrumpida muchos de los nombres de los más de 18.000 niños que han sido masacrados en Gaza por Israel. Con esta «actividad simbólica», la Plataforma Toledo por Palestina pretende «que no se olvide que siguen muriendo niños diariamente».

La lectura de los nombres se organiza por la edad de los niños. «Algunos ni siquiera cumplieron un año, otros nunca llegaran a jugar y los de entre seis y ocho años tienen las aulas vacías», ha dicho Teresa Pantoja, de la plataforma, organizadora de un acto que va a contar con representantes políticos, como concejales del Ayuntamiento o el subdelegado del Gobierno, además de sindicales y vecinales y de la comunidad islámica.

Una de las primeras en leer ha sido la edil socialista Noelia de la Cruz, para quien «esto no va de colores políticos, va de humanidad. Esto tiene que parar. Son casi dos años de exterminio del pueblo palestino».

De la Cruz ha anunciado que el PSOE va a proponer una declaración institucional del Ayuntamiento de Toledo en favor del pueblo palestino, solicitando «el cese de este genocidio y la apertura de la Franja de Gaza para que pueda entrar ayuda humanitaria».

«Toledo tiene que estar en el lado correcto de la historia. No podemos presentarlo como moción porque ya se debatió en mayo y tienen que pasar seis meses», ha añadido la concejal socialista, que «espero y deseo que el alcalde -Carlos Velázquez- tenga un minuto para pasarse y colaborar en este acto de condena abierta al genocidio».