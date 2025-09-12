Yepes estrena un pabellón polideportivo totalmente renovado gracias al apoyo de la Diputación

La Diputación de Toledo continúa reafirmando su compromiso con el futuro de los pueblos apoyando proyectos que mejoran las infraestructuras y la calidad de vida de sus vecinos. La reapertura del Pabellón Polideportivo Municipal de Yepes, tras una remodelación integral, es un ejemplo de esa colaboración entre instituciones.

El vicepresidente primero de la institución provincial, Jesús Guerrero, ha participado en el acto de reapertura, junto al alcalde de Yepes y diputado de Cultura, Tomás Arribas, el esgrimista Carlos LLavador Férnandez, el presidente de la Real Federación Española de Esgrima, José Luis Abajo, la corporación municipal y vecinos de la localidad, que han querido conocer de cerca esta esperada actuación, que ha contado con una inversión de más de 200.000 euros por parte de la Diputación y más de 50.000 euros del Ayuntamiento.

Guerrero ha subrayado el compromiso del Gobierno de la Diputación de Toledo con los municipios de la provincia, con su presente y con su futuro. «Y no hay mejor manera de mostrar ese compromiso que apoyar proyectos como éste, que mejoran los servicios y las infraestructuras, porque eso significa mejorar la vida de la gente, fijar población, dar oportunidades y mantener vivos nuestros municipios», ha asegurado.

Las obras llevadas a cabo en el Pabellón de Yepes han transformado por completo la instalación, con pista renovada, techo ignífugo y antirruidos, nuevas luminarias LED, calefacción, carpintería y pintura nueva, vestuarios y sanitarios totalmente remodelados, así como gradas con asientos. Unas mejoras que ya van a poder disfrutar las más de 600 personas que hacen deporte en esta instalación.

Para Guerrero, esta actuación demuestra el compromiso de la Diputación con la práctica deportiva, «porque apostar por el deporte es apostar, sobre todo, por nuestros jóvenes, que aquí encuentran un espacio donde crecer y formarse, pero también por nuestros mayores, que pueden mantenerse activos y compartir momentos que fortalecen los lazos de comunidad».

Homenaje al esgrimista Carlos Llavador Fernández

El pabellón, que hasta ahora no tenía denominación oficial, llevará el nombre de Carlos Llavador Fernández, esgrimista con raíces familiares en Yepes, 19 veces campeón de España, doble medallista mundial y europeo (bronce en ambas competiciones), y distinguido con la Medalla de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo por el Consejo Superior de Deportes.

«Que los niños y jóvenes de Yepes entrenen y compitan bajo el nombre de Carlos Llavador es, sin duda, un estímulo y un ejemplo de que, con esfuerzo y pasión, se pueden alcanzar grandes metas», ha señalado el vicepresidente, quien ha aprovechado para felicitar al esgrimista por su brillante trayectoria.

Por su parte, el alcalde de Yepes y diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas, ha agradecido la colaboración de la Diputación y ha afirmado que «sin el apoyo de la institución provincial no hubiera sido posible llevar a cabo una remodelación tan ambiciosa como la que hoy presentamos. Yepes necesitaba un pabellón a la altura de sus vecinos y hoy lo tenemos, gracias al esfuerzo compartido entre Ayuntamiento y Diputación».

Con esta actuación, la Diputación de Toledo demuestra una vez más su apuesta decidida por apoyar a los pueblos de la provincia, invirtiendo en proyectos que refuerzan la vida en los municipios y garantizan su futuro.