Escucha las noticias de este jueves 20 de noviembre

La Zona de Bajas Emisiones de Toledo divide al Gobierno PP-Vox y saldrá adelante por el PSOE

Vox quiere que la ZBE sea menos restrictiva y que se suspendan las sanciones. Con esta postura, el bipartido se tensiona de nuevo un día después de que el grupo municipal encabezado por Inés Cañizares se abstuviera en el inicio de la tramitación de los presupuestos municipales de 2026

El PSOE, que baraja la abstención, podría permitir que la Zona de Bajas Emisiones saliera adelante

Toledo blindará el Casco histórico a vehículos contaminantes en 2030

La ZBE va hoy a la Comisión de Transparencia e Interior ABC

J. Guayerbas

Toledo

El proyecto de Ordenanza de Creación y Gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Toledo afronta esta semana un punto decisivo en su tramitación. Tras completar el periodo de alegaciones de los grupos municipales, el texto llegará al Pleno de este viernes ... con un informe jurídico-técnico que analiza una por una las enmiendas presentadas por Vox y PSOE y que concluye con la desestimación de varias de éstas y con la no valoración de otras. Hoy, en la Comisión de Transparencia e Interior convocada con carácter de urgencia, se debatirá el documento como paso previo a la aprobación inicial de la ordenanza.

