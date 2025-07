Vox (Toledo) exige al PSOE de García-Page respuestas a los problemas de inmigración, vivienda, incendios forestales y gestión del agua

El presidente provincial de Vox en Toledo, Daniel Arias, ha pedido al gobierno de Emiliano García-Page respuestas inmediatas a determinados dilemas que según el partido de Santiago Abascal «son relevantes» para la buena dirección de la provincia de Toledo, al igual que para la región de Castilla-La Mancha.

Menores ilegales

Ante la llegada estimada de 320 migrantes no acompañados que Castilla-La Mancha acogerá, Arias ha afirmado que el grupo político Vox es el único partido del país capaz de «poner este problema encima de la mesa» tal y como hizo ayer jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha interpelando al gobierno de García-Page por la gestión de menores extranjeros no acompañados en la región castellanomanchega. «El Partido Socialista solo responde con silencio y evasivas, una estrategia que utiliza para esconder la verdad» demandando una respuesta para que los toledanos tengan constancia de «con quién conviven y cuanto les cuesta».

Vox ha instado al Partido Socialista a responder a tres preguntas que para el grupo derechista son fundamentales: ¿Cuántos extranjeros en esta situación tenemos en nuestra región y concretamente en nuestra provincia de Toledo? ¿Dónde están? ¿ ¿Y cuánto dinero público se está destinando actualmente a esta situación?. Además, el presidente provincial de Vox ha lanzado la pregunta de «¿cómo piensan atenderlos?», días después de que el PSOE haya afirmado que los servicios de ayuda están al 98% de ocupación.

En la rueda de prensa realizada en la sede de Vox en Toledo, Daniel Arias ha evocado uno de los calificativos que la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, dirigió al grupo de Abascal, calificando como «vomitivas» las medidas que este partido quiere implementar en materia de inmigración. Arias ha declarado: «¿A qué nivel hemos llegado en España para que una persona con esa argumentación suba a la tribuna de oradores en las Cortes de Castilla-La Mancha y sea la encargada de gestionar un área tan importante como el Bienestar Social en nuestra región?«.

Incendios forestales

Ante el año especialmente lluvioso que se ha vivido, la vegetación ha crecido considerablemente en la provincia. Esto, unido a las altas temperaturas que ya se están registrando en Toledo —como ocurre cada verano—, convierte al entorno natural en un combustible perfecto para el fuego. Esta realidad se ha visto reflejada en el número de incendios que, en los últimos días, han afectado a varias zonas de Castilla-La Mancha.

Desde Vox dirigen una pregunta directa al presidente García-Page acerca de las medidas de prevención que se han adoptado. También se ha exigido una respuesta clara sobre el plan que tiene la Junta ante este riesgo recurrente que cada verano amenaza a la provincia de Toledo en materia de incendios forestales y considerando urgente que el Gobierno regional actúe con responsabilidad y transparencia en la gestión de esta amenaza.

Gestión del agua

«Llevamos 10 años sin una sola obra hidráulica en nuestra región. Este verano de nuevo municipios de nuestra provincia van a tener que depender de cisternas porque cuando el agua sobraba el Partido Socialista no ha hecho nada y estamos hablando de un año muy lluvioso«.

Daniel Arias ha 'achacado' al gobierno regional que «tendría que haber» agua si la Junta de Comunidades hubiera hecho lo correcto en estos últimos años creando obras hidráulicas que mejoren la recogida de agua buena.

«El Partido Socialista prefiere dejar que el agua se pierda en el mar por la costa portuguesa antes que invertir en infraestructuras para recogerla aquí, en nuestra tierra. Como consecuencia, este verano no solo las personas, sino también los ganaderos y todos los animales que dependen de ese recurso vital, podrían quedarse sin agua para poder vivir«, ha añadido.

Vivienda y EOIs

Uno de los asuntos que más preocupa a la población y que, según el CIS, se sitúa en el 'pódium' de preocupaciones claves, es la vivienda. Castilla-La Mancha es una de las regiones donde más tarde se emancipan los jóvenes, y la provincia de Toledo no escapa a esta realidad: no pueden comprar ni alquilar una vivienda. Desde Vox han reclamado al Partido Socialista, en la competencia que tiene en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la implementación de medidas reales, «no anuncios vacíos», culpando al gobierno de que los jóvenes se van por falta de oportunidades y por necesidad, no por gusto. Arias ha asegurado que desde su partido quieren ser una alternativa real en cuanto a esta materia, proponiendo así medidas en un marco nacional, presentadas hace dos semanas, así como en Castilla-La Mancha, después de la subida de alquileres que esta semana ha crecido en toda España.

Además, con el precedente de la manifestación que se produjo la semana pasada en la EOI en Toledo, en protesta por los recortes del gobierno regional a esta enseñanza, Arias ha pedido el fin de «recortes socialistas» en la enseñanza pública de idiomas: «Como todos ustedes saben, se ha anunciado la clausura de las escuelas oficiales de idiomas y nos parece que es vergonzoso. Vox no lo va a permitir, vamos a batallar también para que en la provincia de Toledo defendamos las escuelas oficiales de idiomas con una serie de iniciativas coordinadas, exigiendo el cese de estos recortes«, calificando al PSOE como el «partido de los recortes».

Segundos antes de finalizar la intervención, el presidente provincial de Vox ha presumido de su partido, alegando que «Vox está donde tiene que estar, en lo que le importa a la gente, para ser una alternativa al gobierno de Bildu y para ser una referencia en la provincia de Toledo«.