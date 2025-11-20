Suscribete a
Vox, PSOE e IU tumban la Zona de Bajas Emisiones del Casco de Toledo y ponen en riesgo 5 millones de los fondos europeos

Vox rompe la unidad del bipartito tras rechazar el PP su propuesta que descafeinaba la ZBE y suspendía las sanciones. La votación llega un día después de que Vox se abstuviera en la Junta de Gobierno que aprobó el proyecto de presupuestos municipales para 2026

El PSOE, que barajaba la abstención, votó finalmente en contra al ver la oportunidad política de evidenciar la debilidad del pacto PP-Vox

Toledo blindará el Casco histórico a vehículos contaminantes en 2030

Momento en el que Vox vota en contra de la Zona de Bajas Emisiones
J.Guayerbas

Toeldo

El proyecto de Ordenanza de Creación y Gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Toledo se queda sólo en proyecto. Los cuatro concejales de Vox con sus votos junto a los del PSOE e IU han tumbado la Ordenanza de Zona de Bajas ... Emisiones, que restringía la circulación de los vehículos más contaminantes en el barrio amurallado. Sólo el PP ha votado a favor de su texto.

