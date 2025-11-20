Vox, PSOE e IU tumban la Zona de Bajas Emisiones del Casco de Toledo y ponen en riesgo 5 millones de los fondos europeos

El proyecto de Ordenanza de Creación y Gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Toledo se queda sólo en proyecto. Los cuatro concejales de Vox con sus votos junto a los del PSOE e IU han tumbado la Ordenanza de Zona de Bajas ... Emisiones, que restringía la circulación de los vehículos más contaminantes en el barrio amurallado. Sólo el PP ha votado a favor de su texto.

La normativa es consecuencia directa de las obligaciones recogidas en la Ley de Cambio Climático de 2021, que impone a las ciudades de más de 50.000 habitantes, como Toledo, la creación de una ZBE para mejorar la calidad del aire y reducir emisiones.

Vox, grupo que forma parte del Gobierno municipal en coalición con el PP, presentó cinco enmiendas orientadas principalmente a cuestionar el fundamento y las consecuencias de la ZBE. Tras ser rechazada su propuesta, que exigía una ZBE menos restrictiva y que se suspendieran las sanciones contempladas en el texto, Vox votó en contra.

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista, que ayer barajaba la abstención, decidió finalmente posicionarse en contra de la ZBE, al ver cómo el PP rechazaba todas sus enmiendas.

Su voto, contrario a los postulados del Gobierno de Pedro Sánchez, evidencia que los socialistas no podían renunciar a la escenificación de la unidad del bipartito PP-Vox cuando falta año y medio por las elecciones. La no aprobación de la ZBE también pone en riesgo hasta 5 millones de euros de fondos europeos y de una subvención al autobús público urbano.

El planteamiento de Vox

La primera de las alegaciones de Vox sostiene que la ordenanza vulnera el derecho constitucional a la libre circulación, argumento que los técnicos rechazan recordando que la creación de estas zonas es una obligación legal, proporcionada y plenamente ajustada a la normativa estatal y europea. Además, señalan que la alegación no incluye propuesta alguna de modificación, por lo que no puede considerarse una enmienda válida.

La segunda enmienda de Vox denuncia un impacto económico y social injustificado sobre las clases populares. El informe recuerda que el propio Proyecto de Implantación incluye una memoria económica y socioeconómica detallada, en la que se analizan los efectos de la ZBE sobre hogares, comercio, transporte y sectores vulnerables, con exenciones y moratorias diseñadas precisamente para mitigar ese impacto. De nuevo, la ausencia de una propuesta concreta de cambio impide calificar la alegación como enmienda.

En su tercera alegación, este grupo político afirma que las baterías de los vehículos eléctricos son más contaminantes que un motor diésel. Los técnicos indican que no se aportan estudios que respalden esa afirmación y que tampoco se plantea modificación normativa alguna, por lo queno se le puede dar tratamiento de enmienda. La cuarta alegación sostiene que el proyecto es «excluyente» y carece de alternativas reales de movilidad, pero el informe vuelve a señalar que se trata de una valoración política, sin contenido técnico ni propuesta concreta.

La quinta y última enmienda de Vox es la única que plantea cambios explícitos, entre ellos renombrar la ZBE como'Zona de Tráfico Restringido', modificar su delimitación territorial, suprimir su carácter permanente, suspender el régimen sancionador y ampliar las exenciones. Los técnicos recuerdan que la denominación es obligatoria según la normativa estatal, que la delimitación ya fue ampliamente justificada y que la ley de 2021 obliga a que las ZBE sean continuas, permanentes y cuenten con un régimen sancionador.

También advierten de que ampliar indiscriminadamente las exenciones podría incumplir los principios de proporcionalidad e igualdad. Con todo ello, recomiendan la desestimación total de la enmienda.

La propuesta del PSOE

El PSOE, por su parte, ha presentado siete enmiendas centradas en introducir mejoras, ajustes técnicos u otros elementos complementarios. La primera solicita incluir en la ordenanza zonas de especial sensibilidad, una figura prevista por el Real Decreto 1052/2022. Sin embargo, el informe explica que su creación es una posibilidad, no una obligación, y que en todo caso correspondería a una futura modificación del Proyecto de Implantación, no a la ordenanza actualmente en trámite.

La segunda enmienda socialista pide concretar medidas específicas ante episodios de alta contaminación. Los técnicos recuerdan que el artículo 8 de la ordenanza ya contempla la elaboración de un protocolo con umbrales, restricciones y procedimientos de activación, y que cualquier propuesta de suspensión temporal de la ZBE sería contraria a la normativa estatal. Por ello, recomiendan su desestimación.

La tercera enmienda plantea sustituir la forma verbal «podrá modular» por «modulará» en relación con las tarifas de estacionamiento según el distintivo ambiental del vehículo. El informe señala que la ordenanza no puede modificar una ordenanza fiscal mediante este procedimiento, pues implicaría una nulidad de pleno derecho.

La cuarta enmienda solicita medidas de apoyo a la renovación de la flota de taxis y vehículos de servicio público; los técnicos no descartan que se puedan estudiar en el futuro bajo criterios de oportunidad, pero recuerdan que deberían tramitarse en otros procedimientos específicos.

En su quinta alegación, el PSOE pide un artículo específico para la carga y descarga en el Casco Histórico. El informe recuerda que esta materia ya está regulada en la Ordenanza de Movilidad y que cualquier cambio debe hacerse a través de su normativa correspondiente. La sexta enmienda propone reforzar la atención a la ciudadanía en la gestión de la ZBE, pero los técnicos subrayan que el artículo 14 ya establece la disponibilidad de canales presenciales, telefónicos y telemáticos. La séptima y última enmienda propone ampliar la tipología de vehículos sin restricciones; el informe la rechaza por falta de motivación y por riesgo de generar desigualdades no justificadas.

La única modificación aceptada por los técnicos es una corrección de error material detectada por el PSOE en el Proyecto de Implantación, en el que se rectifica la denominación de una vía: donde figuraba 'Calle Alféreces Provisionales' debe decir 'Calle de la Paz'.