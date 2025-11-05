Vox presenta propuestas sobre familia, sanidad, el tren y la Vega Baja para la segunda sesión del Debate del Estado del Municipio

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Toledo, Juan Marín, ha presentado las diez propuestas de resolución posibles de su grupo para su aprobación en la segunda sesión del Pleno del Debate del Municipio que se celebrará este jueves, centradas en colectivos como ... las familias numerosas, instando a paralizar el cierre de los hospitales Provincial y del Valle o con ideas «innovadoras», como una noria panorámica en medio de un gran parque en Vega Baja.

Marín ha propuesto mantener de forma permanente las bonificaciones fiscales y tributarias reconocidas a los progenitores de familia numerosa, «garantizando una política municipal comprometida con la natalidad, la estabilidad familiar y la protección de quienes sostienen el porvenir de Toledo».

En segundo lugar, ha instado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que concluya el expediente de declaración del Damasquinado como Bien de Interés Cultural, «garantizando la conservación de este oficio emblemático y el apoyo a los maestros artesanos que, con su trabajo, siguen manteniendo viva esta tradición y la esencia de Toledo». Asimismo, ha sugerido a la Junta que el edificio Quijote Crea, cuyas obras fueron paralizadas en 2012, acoja la Biblioteca regional del Alcázar.

Por otro lado, el portavoz de Vox en Toledo ha repetido una moción que fue aprobada en el Debate del Estado del Municipio de 2024, pero no ha sido tomada en cuenta por la Universidad de Castilla-La Mancha, de manera que van a instar al Rectorado a que facilite un local en el campus universitario de la Fábrica de Armas con la finalidad de que la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Aprendices recuperen el espacio para su exposición permanente y pueda ser disfrutada por los toledanos y visitantes.

En contra del cierre del Hospital Provincial y el del Valle

Como quinta medida, Vox propone una mejora en todos los centros de salud de la ciudad de Toledo del correspondiente Punto de Atención Continuada, con un servicio de sanitaria 24 horas al día y, en este mismo ámbito, irán en contra del cierre del Hospital del Valle y del Hospital Provincial. «Cerrar dos instalaciones plenamente operativas, con profesionales experimentados y una atención cercana, sería una decisión irresponsable e injustificable su cierre», ha explicado. Por ello, propondrán instar a la Junta a que mantenga abiertos ambos centros y garantice su mantenimiento y plena integración en la red sanitaria pública de Toledo.

La séptima medida sugerirá dedicar una de las bibliotecas municipales al historiador y bibliotecario fallecido Antonio Casado Poyales, «con el fin de honrar la memoria de este toledano ejemplar, historiador, bibliotecario e investigador, fallecido hace unos meses, que dedicó su vida al estudio, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de nuestra ciudad».

Una noria panorámica en la Vega Baja

Por otro lado, Vox propone destinar la Vega Baja a un gran parque y jardín público, con la instalación de una noria panorámica.

Además, el Grupo Municipal quiere instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que realice las obras necesarias para adecentar la estación del tren, integre la estación actual en los planes y proyectos del trazado de la futura línea del AVE Madrid-Lisboa y restablezca los horarios y frecuencias de la línea Madrid-Toledo vigentes hasta el mes de marzo de 2020.

Por último, demandarán a este mismo Ministerio que concluya las obras de la Autovía a-40 en el tramo que une las localidades de Bargas y Ocaña.