Vox presenta alegaciones que tumban el modelo de Zona de Bajas Emisiones previsto para el Casco histórico de Toledo

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Toledo ha presentado una batería de alegaciones al Proyecto de Implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el Casco histórico. El plazo para hacerlo concluyó el pasado viernes.

Aunque formalmente se trata de alegaciones, ... el contenido planteado por la formación constituye una impugnación de fondo al modelo de restricciones de circulación a los vehículos más contaminantes hace prácticamente imposible que la ZBE del Casco prospere puesto que sus votos son necesarios en el Pleno para sacar adelante la iniciativa planteada desde la Concejalía de Movilidad. Antes, las alegaciones deberán ser informadas por los técnicos municipales y discutidas en la Comisión que preside Iñaki Jiménez.

Las propuestas formuladas por Vox configuran una alternativa que difiere por completo del esquema inicialmente previsto en la Ley 7/21 de cambio climático y transición energética . El grupo municipal defiende sustituir la denominación por Zona de Tráfico Restringido (ZTR), reducir de forma drástica su ámbito y condicionar cualquier restricción severa a la existencia comprobada de niveles de contaminación por encima de los límites legales.

El portavoz municipal, Juan Marín, sostiene que la creación de una zona de acceso limitado de carácter permanente «supone una limitación del derecho fundamental a la libre circulación, reconocido por el artículo 19 de la Constitución Española».

Además, en su opinión, este tipo de medidas «no pueden suponer un impacto económico y social injustificado para las clases populares», porque «obliga, de manera indirecta pero ineludible, a sustituir vehículos de uso particular por modelos con etiqueta medioambiental superior, lo cual resulta inasumible para numerosos ciudadanos en el actual contexto de crisis económica, inflación y pérdida de poder adquisitivo».

Noticia Relacionada Zonas de Bajas Emisiones en España: guía práctica para acceder y evitar multas Patxi Fernández Conocer la etiqueta ambiental de tu vehículo y las normativas específicas de cada ciudad es crucial para circular sin restricciones y evitar multas de hasta 200 euros

Vox critica también que el proyecto planteado es «excluyente« y peca de falta de »alternativas reales de movilidad», ya que, según argumenta Marín, «los autobuses y escaleras mecánicas, no ofrecen la flexibilidad que da el vehículo privado, afectando especialmente a personas mayores o con movilidad reducida». En el documento de alegaciones se incorpora, además, una referencia a estudios que alertan de que «la fabricación y eliminación de las baterías de litio, níquel y cobalto de los coches eléctricos genera más emisiones contaminantes que las producidas por un coche diésel durante toda su vida útil».

Solo calles ya peatonalizadas

La parte más extensa de las alegaciones se centra en la redefinición del perímetro afectado. Vox plantea que la ZTR quede limitada «exclusivamente a las calles que ya cuentan con control de acceso mediante pilonas y regulación horaria, recogidas en la Instrucción sobre peatonalización de determinadas calles del Casco histórico (entre ellas Zocodover, Horno de Bizcochos, Santo Tomé, Plaza del Ayuntamiento u Hombre de Palo)». La formación sostiene además que deben quedar fuera del perímetro «calles residenciales de acceso básico como Paseo de Recaredo, Gerardo Lobo y Cuesta de Doce Cantos, que son arterias de entrada y salida».

Juan Marín, portavoz municipal de Vox y concejal de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Toledo

El escrito subraya que en estas vías «no se han detectado elementos contaminantes por encima de los umbrales recomendados, ya que las mediciones realizadas arrojan valores medios anuales muy inferiores a los límites legales (14 μg/m³ frente a los 40 μg/m³ establecidos)».

Por ello, Vox defiende que la zona regulada se corresponda «con el perímetro actual de peatonalización, que ocupa 351.200 m², frente al millón de metros cuadrados que recoge el proyecto». Según se recoge literalmente, «con esto se evitaría bloquear el tráfico vecinal ni generar efecto expulsión en las actividades económicas».

Más plazas verdes de ORA para residentes

Las alegaciones también plantean modificar la regulación del estacionamiento, con una propuesta expresa de «ampliar las plazas verdes de estacionamiento para residentes del Casco histórico, quedando únicamente como zona azul la Subida de la Granja, la calle Cervantes y la Plaza de las Concepcionistas». Además, Vox pide que todos los vehículos empadronados en Toledo «puedan acceder a la zona de tráfico restringido con independencia de la antigüedad del vehículo y de que cuente o no con etiqueta».

Otra línea de oposición firmemente expresada por Vox tiene que ver con el régimen sancionador. Marín subraya que «la activación de restricciones más severas sólo procederá si los registros superan los valores límite establecidos en el RD 102/2011 (50 µg/m³ en PM10 más de 35 días/año o valor medio anual superior a 40 µg/m³)». Como consecuencia de ello, plantea «suspender el régimen sancionador hasta que se verifique que se han producido superaciones reiteradas y que no existe otra alternativa menos lesiva».

En sus conclusiones, Marín mantiene que «la Zona de Bajas Emisiones, tal y como se plantea en el proyecto, no es proporcional ni adecuada a la realidad socioeconómica de Toledo», ya que su aplicación «supondrá una discriminación efectiva entre los ciudadanos según su capacidad económica, afectará al comercio local, incrementará la despoblación del Casco Histórico y reducirá aún más su dinamismo».

Por ello, el grupo invita al Gobierno local a «reconsiderar este proyecto y adaptarlo conforme a los principios de libertad, igualdad y proporcionalidad que deben regir toda política pública, de conformidad con las alegaciones contenidas en el presente escrito, que atiende a las necesidades reales de los toledanos y a la defensa y conservación de nuestro patrimonio».