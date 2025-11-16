Suscribete a
ABC Premium

movilidad

Vox presenta alegaciones que tumban el modelo de Zona de Bajas Emisiones previsto para el Casco histórico de Toledo

El socio de Gobierno del PP plantea limitar la regulación al perímetro actual de peatonalización, suprimir el carácter permanente de la restricción y suspender las sanciones salvo en los casos de contaminación alarmante

Toledo blindará el Casco histórico a vehículos contaminantes en 2030

Vox plantea que la ZTR quede limitada «exclusivamente a las calles que ya cuentan con control de acceso mediante pilonas y regulación horaria
Vox plantea que la ZTR quede limitada «exclusivamente a las calles que ya cuentan con control de acceso mediante pilonas y regulación horaria
Fernando Franco

Fernando Franco

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Toledo ha presentado una batería de alegaciones al Proyecto de Implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el Casco histórico. El plazo para hacerlo concluyó el pasado viernes.

Aunque formalmente se trata de alegaciones, ... el contenido planteado por la formación constituye una impugnación de fondo al modelo de restricciones de circulación a los vehículos más contaminantes hace prácticamente imposible que la ZBE del Casco prospere puesto que sus votos son necesarios en el Pleno para sacar adelante la iniciativa planteada desde la Concejalía de Movilidad. Antes, las alegaciones deberán ser informadas por los técnicos municipales y discutidas en la Comisión que preside Iñaki Jiménez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app