Vox ve «ineficaz» al Gobierno de Page tras conocer que solo el 0,8% de los jóvenes han recibido ayudas al alquiler

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha tachado de «desprecio y abandono» la actitud del Gobierno autonómico con los jóvenes de la región, tras conocer el informe firmado por UGT según el cual las ayudas al alquiler joven solo llegan al 0,8% de la población objetivo. Ha hablado de «ineficacia» de la Junta en la gestión del Bono Joven de Alquiler de vivienda «que fue anunciada como la medida estrella para combatir la tasa de emancipación juvenil más baja de España», pero que solo ha servido para conceder 3.660 ayudas.

«Estamos ante un nuevo abandono del presidente socialista Emiliano García-Page hacia los jóvenes de Castilla-La Mancha. Les prometió un impulso para su emancipación y les ha entregado un fiasco administrativo que solo ha llegado a una mínima parte de quienes lo solicitaron«, abunda el diputado.