Vox deja en el aire su apoyo a la conversión del edificio de San Juan de Dios en un hotel-boutique en el Casco de Toledo

El proyecto para convertir el edificio de San Juan de Dios, propiedad de la Diputación de Toledo, en un hotel-boutique de 54 habitaciones está en el aire después de que el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Toledo haya manifestado sus dudas en la Comisión de Planeamiento en la que se ha dado luz verde al inicio del período de información pública para la presentación de alegaciones.

«Quizá no sea el edificio más adecuado para convertirse en hotel o exclusivamente en hotel», ha señalado Juan Marín, concejal de Vox con responsabilidades en materia de Promoción Económica y Empleo en el equipo de Gobierno de Carlos Velázquez. Para explicar su posición Marín ha recordado que en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo todos los grupos municipales apoyaron una moción presentada por IU-Podemos en la que se instaba a la Diputación de Toledo a firmar un convenio de cesión del Hospital de san Juan de Dios, para que la Junta realizara las obras de adecuación del edificio de San Juan de Dios para que volviera a reabrir como residencia de mayores.

«Nos pronunciaremos definitivamente sobre este proyecto cunado conozcamos las alegaciones que se presenten tras el período de información pública y tengamos más información. Cuando la tengamos daremos a conocer nuestra decisión porque, aunque es cierto que Toledo necesita más plazas hoteleras, ya nos posicionamos a favor de que San Juan de Dios fuera centro de mayores. Por tanto, si vamos a cambiar de criterio deberemos explicar muy bien las razones por las que se cambia de criterio. Si las razones son de peso y suficientes se podrá cambiar, pero de momento no podemos expresar si podemos cambiar o no de criterio», señaló Marín.

La postura de Vox fue interpretada por la portavoz municipal del PSOE, Noelia de la Cruz, como un «divorcio total» entre los dos grupos municipales que configuran el equipo de Gobierno al considerar que el proyecto 'Toledo Emerge' del alcalde realmente se «sumerge» al no encontrar ni siquiera el apoyo de sus socios de gobierno. Los socialistas al igual que el concejal de IU-Podemos, Txema Fernández, se mostraron también en contra del proyecto al entender los primeros que se promueve una «privatización» de los edificios públicos y el segundo que se trata de una «desamortización».

La interpretación realizada por el edil de Izquierda Unida-Podemos no gustó al Partido Popular. Su portavoz, José Manuel Velasco, recordó a Fernández que la Diputación no pierde la propiedad del edificio ya que detrás de la rehabilitación del edificio y la explotación como un hotel hay una concesión por 40 años.

Asimismo a Velasco le sorprende que la postura del PSOE al que recordó que en sus 16 años de gobierno «han permanecido impasibles» ante la degradación de edificios públicos y privados que se han convertido en «ruinas y palomares». «La ciudad se está hundiendo», aseguró Velasco que recordó que el proyecto 'Toledo Emerge' busca la rehabilitación y puesta en uso de edificios públicos situados en el Casco y que llevan décadas abandonados».A este respecto el PSOE recordó a los populares que el hecho de que el edificio esté abandonado no tiene por qué significar «que deba entregarse a un particular para hacer negocio» «La Diputación no tiene la necesidad de hacer negocio con este cano», aseguró Noelia de la Cruz, líder de la oposición, que volvió a insistir en la necesidad de que desde la «Diputación y desde el Ayuntamiento se dé respuesta a la necesidades de los vecinos» y volvió a reclamar que no realicen nuevas modificaciones de uso en el Casco hasta que no se modifique el Plan Especial del Casco histórico de Toledo.