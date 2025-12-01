Vox Castilla-La Mancha critica que PSOE cambie el Reglamento de las Cortes «de manera unilateral, sin avisar y sin dialogar»

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha criticado que las Cortes vayan a afrontar una reforma del Reglamento que es «una cacicada, de manera oculta, por la puerta de atrás, impidiendo que se puedan presentar enmiendas y ... alegaciones».

Sánchez ha señalado este lunes en rueda de prensa que esta reforma «opaca» del Reglamento se ha realizado «sin debate, sin comisión, en formato de lectura única, en procedimiento de urgencia», algo «todo muy al estilo PSOE», a su juicio.

«Cambian el Reglamento de manera unilateral, sin avisar, sin dialogar, sin permitir participación real. Rechazan propuestas que protegen a nuestros vecinos y cierran filas ante los escándalos de su propio partido», ha denunciado.

El parlamentario se ha referido así al hecho de que el «el propio Interventor de estas Cortes recordara que el PSOE nacional y el PSOE de este Parlamento comparten el mismo CIF y que, durante el año 2024, el Grupo Parlamentario Socialista realizó una transferencia de más de 400.000 euros a su organización federal».

«Dinero que terminó en los sobres en efectivo de Koldo y Ábalos para pagar los pisos de las prostitutas que vivían a costa del dinero que repartía Ferraz», ha indicado, lamentando que ni el secretario general del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, ni la eurodiputada Cristina Maestre, hayan exigido «explicaciones» ni hayan pedido «responsabilidades».

Por otro lado, el portavoz de Vox ha mostrado el «profundo malestar» de su formación por la decisión de las Cortes de rechazar su enmienda a los presupuestos de la región, destinada a establecer la prioridad nacional en el uso de los recursos públicos. «Era una enmienda simple y lógica: que el esfuerzo de los castellanomanchegos se dirija primero a las necesidades de quienes nacen, viven y trabajan en nuestro país», ha explicado.