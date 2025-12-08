Suscribete a
Visitas solidarias para recaudar fondos para las cubiertas del convento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo

Del 12 al 14 de diciembre, el público tendrá la oportunidad excepcional de acceder a espacios inéditos, habitualmente no abiertos a las visitas como el claustro y la sala capitular

Convento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo
Convento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo EP

ABC

Toledo

La Asociación de Amigos de los Conventos de Toledo ha organizado una serie de visitas solidarias en el histórico convento de Santo Domingo el Antiguo, con el objetivo de recaudar fondos destinados íntegramente a la urgente restauración de sus cubiertas.

Del 12 al ... 14 de diciembre, el público tendrá la oportunidad excepcional de acceder a espacios inéditos, habitualmente no abiertos a las visitas como el claustro y la sala capitular, según ha informado la asociación.

