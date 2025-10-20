La vicealcaldesa de Toledo propone trasladar la Biblioteca Regional del Alcázar al inacabado 'Quixote Crea'

La vicealcaldesa de Toledo y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha propuesto trasladar la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha del Alcázar al inacabado edificio del 'Quixote Crea', como una alternativa útil frente a la falta de avances del Gobierno regional en su ... proyecto de ubicar allí las Cortes autonómicas.

«El 'Quixote Crea' es un edificio que lleva años abandonado, sin uso y sin que se haya hecho nada de lo que se prometió», señala Cañizares, en referencia al anuncio que realizó el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, de trasladar al complejo la sede del parlamento regional. «Si ese proyecto no se ha movido ni un milímetro, lo lógico es aprovechar las instalaciones para un uso cultural estable y abierto a la ciudadanía», añade la líder del Vox en Toledo.

La vicealcaldesa considera que el edificio reúne las condiciones idóneas para acoger la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, actualmente ubicada en el Alcázar. «Es un sitio fantástico, perfectamente comunicado, con espacio suficiente y en un entorno accesible para todos los toledanos», afirma.

«Muchos vecinos de los barrios prefieren desplazarse a la biblioteca municipal de Buenavista porque subir al Casco les resulta complicado; el 'Quixote Crea' estaría mucho mejor ubicado y conectado, cerca de la Vega y con varías líneas de autobús».

Más espacio para el Museo del Ejército

Cañizares ha defendido que el traslado permitiría destinar la totalidad del edifico del Alcázar para al Museo del Ejército en su totalidad, ya que actualmente solo muestra una reducida parte de sus fondos por falta de espacio. «El Alcázar debería destinarse íntegramente a su función museística, y el 'Quixote Crea' puede convertirse en el gran centro cultural de Toledo, con la Biblioteca Regional como núcleo y el auditorio para actividades artísticas y educativas», subraya la también concejala de Seguridad Ciudadana.

Para la vicealcaldesa, el objetivo es dar vida a un inmueble emblemático que lleva más de una década paralizado. «Toledo no puede permitirse tener otro gran edificio vacío. Hay que invertir con sentido común y dotarlo de contenido cultural que beneficie a los ciudadanos».

En la operación también debería entrar la biblioteca municipal, situada en el Miradero, y que lleva décadas cerrada. El traslado de los fondos al 'Quixote Crea' dejaría espacio para ampliar el Museo de Santa Cruz.