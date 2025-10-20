Suscribete a
La vicealcaldesa de Toledo propone trasladar la Biblioteca Regional del Alcázar al inacabado 'Quixote Crea'

Inés Cañizares plantea dar uso a este edificio inacabado y convertirlo en un gran centro cultural. La operación permitirá ampliar el Museo del Ejército

Veintisiete años de cultura en el Alcázar: la Biblioteca de Castilla-La Mancha celebra su aniversario con una mirada a las mujeres de clausura

Las obras del 'Quixote Crea' llevan paralizadas más de una década
Fernando Franco

Toledo

La vicealcaldesa de Toledo y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha propuesto trasladar la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha del Alcázar al inacabado edificio del 'Quixote Crea', como una alternativa útil frente a la falta de avances del Gobierno regional en su ... proyecto de ubicar allí las Cortes autonómicas.

