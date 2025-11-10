Suscribete a
Un viaje a través del tiempo y la alta velocidad

Inaugurada en 1919, la estación conjuga elementos del arte toledano, como la cerámica y la forja, con la funcionalidad de un espacio por el que pasan millones de pasajeros al año

Toledo celebra 20 años de alta velocidad sumando a la línea ferroviaria la tecnología ERTMS, las más avanzada de Europa

Javier Guayerbas

Toledo

La llegada de la alta velocidad a Toledo fue un hito que no solo transformó la conectividad de la ciudad, sino que renovó el protagonismo de uno de sus edificios más emblemáticos: la estación de tren. Inaugurada en 1919 bajo la dirección del arquitecto Narciso ... Clavería, su arquitectura neomudéjar sigue siendo una de las más singulares de España, combinando elementos de la tradición mudéjar con el modernismo.

