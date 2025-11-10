Un viaje a través del tiempo y la alta velocidad

La llegada de la alta velocidad a Toledo fue un hito que no solo transformó la conectividad de la ciudad, sino que renovó el protagonismo de uno de sus edificios más emblemáticos: la estación de tren. Inaugurada en 1919 bajo la dirección del arquitecto Narciso ... Clavería, su arquitectura neomudéjar sigue siendo una de las más singulares de España, combinando elementos de la tradición mudéjar con el modernismo.

La estación, que comenzó su historia como una terminal de la antigua línea Madrid-Cádiz, se distingue por su estilo ecléctico, que fusiona ladrillo, hierro y cerámica. Los trabajos de artistas locales como Julio Pascual, maestro de la forja, y Ángel Pedraza, ceramista, dotaron al edificio de una ornamentación única que permanece en las rejas de hierro forjado y los azulejos que decoran los zócalos y otras estancias del edificio.

La estación de tren es así algo más que un Bien de Interés Cultural. Ha sido y es escenario de rodajes cinematográficos, de series de televisión y de spots publicitarios. Enrique Urbizu se fijó en ella para rodar 'La Caja 507' y Luis Buñuel instaló aquí su cámara para tomar algunas secuencias de su 'Tristana', mientras que Roman Polanski dijo «¡acción!» en este emblemático lugar para rodar 'La novena puerta'.

Interior de la estación centenaria y su sorprendente decoración ABC

Con la llegada de la alta velocidad en 2005, la estación fue sometida a una rehabilitación integral, adaptándose a las necesidades de los nuevos tiempos. Se modernizaron los andenes y las instalaciones interiores, además de intervenir en la fachada, respetando la esencia que la convierte en un icono patrimonial. La restauración de la cubierta y la torre del reloj ya en 2015, al coincidir con el décimo aniversario de la alta velocidad, ha sido otro de los capítulos contemporáneos de la estación que en estos momentos está en obras para la renovación de los aseos.

Ahora, al conmemorar los 20 años del conocido como AVE a Toledo, la estación se erige de nuevo como un puente entre el pasado y el futuro, una joya arquitectónica que, más que nunca, sigue siendo una puerta abierta al mundo, tanto para los toledanos como para los que visitan la ciudad y pasan por sus dársenas. En 2024 fueron más de 2 millones de personas.

La estación no es solo el punto que conecta Toledo con Madrid, es la mejor carta de presentación de la ciudad milenaria para quienes que se decantan por el tren para llegar a ella. Dos décadas después de aquel 15 de noviembre de 2005, la estación sigue siendo un lugar de reencuentros y un guiño al futuro de la alta velocidad que en el próximo lustro podría acercar a los toledanos a Portugal.

En estos días en los que parecen disiparse las dudas sobre la línea Madrid-Lisboa y su parada en la capital regional, con una segunda estación frente al centro comercial Luz del Tajo, la del barrio de Santa Bárbara siempre será la histórica y extraordinaria estación de Toledo.