TEATRO DE ROJAS de toledo

La verdad: la comedia que desnuda nuestras mentiras cotidianas

Al Teatro de Rojas llega una mirada incisiva a la obra de Florian Zeller que revela cómo la infidelidad, las medias verdades y las mentiras piadosas sostienen nuestras relaciones y nuestra vida cotidiana. Hoy sábado vuelve a representarse

El Teatro de Rojas de Toledo celebra la emoción del arte en su XXXIII Gala de Premios

Joaquín Reyes, Alicia Rubio, Raúl Jiménez y Natalie Pinot configuran el elenco de actores de 'La Verdad'
Antonio Illán Illán

Toledo

La verdad, de Florian Zeller, es una comedia elegante y punzante que demuestra -con la precisión de un cirujano y la ligereza de un prestidigitador- que la mentira no solo sostiene las relaciones humanas, sino que las mantiene en pie como ... los andamios invisibles de la convivencia. Cuatro personajes atrapados en un laberinto de engaños convierten la infidelidad y la manipulación en un vodevil contemporáneo donde la verdad nunca es absoluta, sino un espejismo que cambia de forma según quién lo formule.

