El 'verano perdido' del Tajo: imágenes inéditas devuelven a Toledo el río limpio y lleno de vida

Una filmación casera cedida por Andrés Laín a la Filmoteca Histórica muestra a los toledanos disfrutando del río siete años antes de que se prohibieran los baños por la contaminación

La Filmoteca Histórica Toledana suma a su colección una fiesta de fin de curso en el antiguo colegio Maristas

F.F.

Toledo

El río Tajo vuelve a latir con vida y juventud en las imágenes recuperadas por la Filmoteca Histórica Toledana, el canal de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo dedicado a preservar la memoria visual de la ciudad. En su ... última incorporación, una filmación inédita de 1965 muestra escenas cotidianas en la playa de la Solanilla, una de las zonas más frecuentadas por los vecinos para bañarse y pasar las tardes de verano junto al Puente de San Martín.

