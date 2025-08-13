Velázquez, contra Tolón: «Lo único que hizo por el Tajo como alcaldesa de Toledo fue acumular sanciones de la CHT»

«Durante los 8 años en los que fue alcaldesa lo único que hizo fue acumular sanciones y denuncias de la Confederación Hidrográfica por contaminar el río a su paso por Toledo». Así ha contestado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, a la exalcadesa, Milagros Tolón, que la semana pasada le animó a posicionarse sobre el trasvase del Tajo al Segura y criticó que tanto él como el resto de alcaldes del PP de la región, con su silencio, «lo blanquean» y favorecen que «se siga trasvasando».

Velázquez ha criticado la gestión de la actual delegada del Gobierno por su gestión del río durante los ocho años que fue alcaldesa de Toledo: «Mucha pancarta, mucha manifestación, pero seguía acumulando denuncias y sanciones», unas multas que costaban dinero a los toledanos y que se podían haber dedicado a otras cosas como, por ejemplo, «a las actuaciones tan importantes que estamos haciendo de revitalización y recuperación de riberas en el río Tajo». Además le ha acusado de pertenecer al Gobierno «más trasvasista de la historia de España» porque «nunca antes se han hecho tantos trasvases ni se ha derivado tanto agua del Tajo al Segura como se están haciendo en estos momentos». «Creo que debería reflexionar antes de hacer determinadas declaraciones», ha dicho el alcalde.

Por el contrario, ha defendido su gestión de estos dos últimos años: «Podemos decir que el río a su paso por la ciudad, gracias a lo que ha hecho este gobierno, ha mejorado la salud del río porque con el plan de vertidos se han eliminado diez puntos contaminantes. Dentro de poco empezaremos con una obra verdaderamente importantísima, que es que se va a hacer en la depuradora del polígono».

Sobre la situación actual del río y el descenso de caudal intermitente que se está registrando este verano, el alcalde ha dicho que aún no tienen respuesta por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que tan solo se limita a confirmar que en ningún momento ha bajado de los 13 hectómetros cúbicos por segundo.

«Los toledanos sentimos que el agua no llega en las mejores condiciones y, sobre todo, llega poca agua. A todos nos gustaría, y a mí el primero, que la salud del río mejorara con mayor aporte de agua. Pero también es cierto que nos gustaría que todas las administraciones hicieran lo que está haciendo el Ayuntamiento de Toledo dentro de sus competencias», ha asegurado Velázquez, que ha instado también a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Comunidad de Madrid y a la Confederación Hidrográfica del Tajo a que «cumplan también con sus obligaciones y que se preocupen por los cauces».