Velázquez propone autobuses gratis en hora punta para mejorar los problemas del tráfico

El candidato a la Alcaldía de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, ha propuesto hoy una batería de medidas «valientes» para acabar con los problemas de movilidad y atascos en Toledo, que se concretan en «ampliar y mejorar las frecuencias de los autobuses urbanos, adecuar las rutas a la nueva realidad de la movilidad en Toledo y la gratuidad del transporte público para todas las edades y en todas las líneas en horas punta».

Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios de comunicación en la mesa informativa que el PP ha instalado en la Plaza de Zocodover, donde ha destacado que «hay que dar pasos importantes en beneficio de los toledanos y en beneficio de esa movilidad sostenible por la que todos tenemos que apostar», que es la dirección a la que apuntan estas medidas.

Velázquez ha lamentado el inmovilismo y la falta de ideas del Gobierno del PSOE en Toledo, porque, después del traslado del hospital desde el barrio de Palomarejos a Santa María de Benquerencia, «la movilidad en la ciudad ha cambiado de manera muy importante y sorprendentemente esto no se ha tenido en cuenta a la hora de modificar las rutas y frecuencias de las líneas de autobús».

En este sentido, ha reiterado la necesidad de aumentar las frecuencias y ha puesto como ejemplo los problemas que tienen para llegar al hospital en transporte público desde barrios como Azucaica o La Legua y Valparaiso, «no puede ser que un vecino de Azucaica, por ejemplo, tenga que esperar una hora para venir a Toledo, una hora para ir al hospital y coger un trasbordo de autobús o una hora para ir a la Universidad».

«Vamos a modificar también las rutas, adecuándolas a la nueva realidad, porque no puede ser que las rutas y las líneas se mantengan exactamente igual que cuando el Hospital Virgen de la Salud tenía actividad», ha incidido Velázquez, apostando además por esa gratuidad del transporte público en horas punta, «una propuesta clara y valiente para mejorar la movilidad y para contribuir a la menor emisión de dióxido de carbono, potenciando el transporte público para todos».

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía ha advertido que «somos la única opción política que tiene una propuesta concreta para mejorar la movilidad y solucionar el problema de los atascos, una propuesta que depende exclusivamente del Ayuntamiento de Toledo y no de la Junta de Comunidades ni del Ministerio».

Por último, respecto a la negativa de la candidata del PSOE a participar en un debate con el resto de fuerzas políticas que concurren en las próximas elecciones municipales en Toledo, Velázquez ha manifestado que «un alcalde que no quiere debatir no merece seguir siéndolo y no está legitimado para ello, porque un alcalde lo primero que tiene que hacer es dar participación, escuchar y hablar, y más ante un proceso tan importante en el que los ciudadanos tienen derecho a escucharnos».