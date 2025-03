Velázquez, 'Morenito de Maracay' y el ictus de Joaquín Romera

Aunque no es habitual que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, intervenga en el Pleno del Ayuntamiento para contestar a algún compañero de Corporación, este viernes ha hecho una excepción. Ha sido tras la intervención de la concejal del PSOE, Alicia Escalante, durante el debate sobre la defensa de los caminos rurales, en el que ha recordado que su partido fue el más votado. «La misma noche electoral que usted era llevado como 'Morenito Maracay' a la Alcaldía, dando por hecho que la extrema derecha iba a llevarle a la Alcaldía», ha dicho.

El alcalde ha esperado al turno de ruegos y preguntas para contestar a Alicia Escalante: «Le recuerdo que a 'Morenito Maracary' se le conocía también como el «Rey del quiebro» y, por cierto, la persona que me subió a hombros meses después sufrió un ictus que estuvo a punto de morir, aunque ahora se va recuperando. Hoy creo que no podría cogerme a hombros, pero espero que en 2027 pueda volver a hacerlo», ha dicho en clara referencia a Joaquín Romera, actual vicepresidente de la Diputación , que en septiembre de 2023 sufrió un ictus justo dos semanas después de la fatídica Dana que asoló la provincia de Toledo. El ictus cerebral dejó paralizada una mitad de Joaquín, aunque no afectó a su cabeza y su corazón, y lo que sí hizo fue demostrar su gran fortaleza y su entusiasmo sin límites para salir adelante, algo que ha conseguido.

Más temas:

Toledo

Toreros