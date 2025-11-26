Suscribete a
VIII centenario de la primada

Sánchez Adalid aborda la Catedral de Toledo desde una visión «emocional» en un documental sobre sus ocho siglos de historia

El documental, de cincuenta minutos de metraje, se estrena en el Rojas. «Es una auténtica joya», afirma Francisco Cerro, arzobispo de Toledo

La exposición 'Primada' abrirá espacios desconocidos de la catedral de Toledo y exhibirá 350 obras

El arzobispo de Toledo flanqueado por Sánchez Adalid y el alcalde
El arzobispo de Toledo flanqueado por Sánchez Adalid y el alcalde aBC
J. A. Pérez

J. A. Pérez

Toledo

Cuando a Jesús Sánchez Adalid, sacerdote y autor de éxito con una veintena de libros de temática histórica a sus espaldas y pregonero de la Semana Santa de Toledo en 2024, Francisco Cerro Chaves le encargó que preparase el guion para un documental ... sobre los 800 años de la catedral, el también párroco en Mérida se tomó su tiempo antes de asumir el reto y contestar al arzobispo: «'No se asuste, pero vamos a hacer algo diferente'. Y se mostró de acuerdo, fue muy valiente. Siempre pensamos que no queríamos hacer uno clásico con especialistas y demás porque eso ya lo hay. Tenía que ser algo emocional».

