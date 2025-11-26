Sánchez Adalid aborda la Catedral de Toledo desde una visión «emocional» en un documental sobre sus ocho siglos de historia

Cuando a Jesús Sánchez Adalid, sacerdote y autor de éxito con una veintena de libros de temática histórica a sus espaldas y pregonero de la Semana Santa de Toledo en 2024, Francisco Cerro Chaves le encargó que preparase el guion para un documental ... sobre los 800 años de la catedral, el también párroco en Mérida se tomó su tiempo antes de asumir el reto y contestar al arzobispo: «'No se asuste, pero vamos a hacer algo diferente'. Y se mostró de acuerdo, fue muy valiente. Siempre pensamos que no queríamos hacer uno clásico con especialistas y demás porque eso ya lo hay. Tenía que ser algo emocional».

Este miércoles se proyectó en el Teatro de Rojas el estreno de 'Catedral Primada. Ocho siglos de fe y esplendor', producido por Canovision y que «está pensado para un público amplio, con un montón de ingredientes que lo hacen muy entretenido. Aunque hay una parte espiritual que es indisoluble, indudablemente que puede resultar interesante para alguien que no sea religioso», asegura su ideólogo.

«Es un documental sui generis porque no es exactamente ni de historia ni de arte. La singularidad estriba en que son una serie de piezas enlazadas que se pueden separar y ser repercutidas en las redes sociales», expone.

Noticia Relacionada 'El despertar turístico de la catedral primada', una mirada distinta al templo en su VIII centenario Mercedes Vega La exposición puede visitarse en el patio de la Facultad de Humanidades hasta el 30 de noviembre

La grabación, de 50 minutos y dirigida por Manuel Cano, traza un recorrido por la catedral, «un tesoro lleno de tesoros y sorpresas donde van apareciendo grandes personajes que han sido sepultados como el cardenal Albornoz, Álvaro de Luna o una figura central como San Ildefonso de Toledo. También hay una serie de momentos musicales fuertes, con Juan Valderrama cantando un Ave María del siglo XVII, rescatada del México virreinal, delante de la Virgen Blanca, y una composición hecha expresamente para ser cantada delante de 'El Expolio' del Greco, obra cumbre que poca gente sabe que se encuentra en la sacristía».

La actual catedral gótica, consagrada a la Virgen María en su Asunción a los cielos, comenzó a construirse en 1226, siendo arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada y sobre los cimientos de la catedral visigoda del siglo VI, que había sido utilizada como mezquita.

¿Cómo era entonces Toledo? «No es fácil hacerse una idea concreta, pero sí que todavía estaba marcado por la presencia de las tres grandes religiones que conformaron la ciudad. Un conjunto urbano abigarrado, formado por diversos barrios y, a la vez, una ciudad muy cosmopolita. Y hay que tener en cuenta que todavía no se había culminado la Reconquista», explica el guionista.

«Una auténtica joya»

Para el arzobispo «el documental es una auténtica joya, una obra de arte de Jesús Sánchez Adalid, del que soy amigo desde que era obispo de Coria-Cáceres y me fío mucho de él». Cree Cerro Chaves que «puede llegar a todo el mundo; es una puesta al día de lo que es nuestra catedral, una de las más importantes del mundo», destacando «momentos magníficos» como «la interpretación de Valderrama, la Capilla Diocesana cantando junto al 'Expolio' y también nuestros seises».

Mientras, el alcalde, Carlos Velázquez, expresó que «para el Ayuntamiento es motivo de satisfacción poder estar en la presentación de este documental que muestra nuestra catedral primada desde un punto de vista hasta ahora desconocido. Y se presenta el 26 de noviembre, un día especial porque hace 39 años Toledo fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Será un documento esencial para conocer la catedral».